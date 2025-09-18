Povodom Međunarodnog dana demokratije, od 15. do 19. septembra širom Bosne i Hercegovine održavaju se Dani građanskog učešća pod sloganom „Građani i građanke se pitaju!“, u organizaciji projekta PRAGG. Ova inicijativa, koja se realizuje treću godinu zaredom, ima za cilj da podstakne građane i građanke da aktivno učestvuju u kreiranju promjena u svojim zajednicama i da pokažu da njihov glas ima snagu.

U Banjoj Luci, Bratuncu, Konjicu, Livnu, Travniku, Tuzli, Vitezu i Zavidovićima, ulice, trgovi i javni prostori pretvaraju se u mjesta otvorenog dijaloga. Građani i građanke imaju priliku da javno iznesu svoje stavove, govore o problemima koji ih tište i ponude rješenja za izazove s kojima se suočavaju. Sve s ciljem da se podsjeti kako demokratija nije samo riječ niti datum u kalendaru, već svakodnevno učestvovanje i prisustvo građana u odlučivanju.

Kako je istakla Nikolina Vilov Mahmutović, komunikacijska menadžerica PRAGG projekta, „Demokratija nije nešto daleko i apstraktno – ona je u svakodnevnim razgovorima, u pitanjima koja postavljamo i u hrabrosti da se uključimo. Dani građanskog učešća su prilika da zajedno pokažemo da glas građana vrijedi i da svako ima pravo i snagu da doprinese promjenama, bez obzira na godine, zanimanje ili mjesto odakle dolazimo. Ovo je poziv svima nama da zauzmemo prostor koji nam pripada i da svojim idejama, pitanjima i stavovima oblikujemo zajednicu u kojoj želimo živjeti.“

Važnost učešća ističu i sami građani. Hatidža, studentica iz Travnika, poručuje da je važno da i mladi budu uključeni u donošenje odluka jer bez toga, kako kaže, niko ne može znati kakva im je podrška potrebna. Sličan stav dijeli i Dragan iz Banje Luke, koji smatra da se promjene dešavaju tek kada se pojedinci odvaže da progovore: „Često mislimo da naš glas ništa ne znači, ali kada stanemo među svoje sugrađane i naglas kažemo šta nas muči, osjetimo da nismo sami – i da promjene počinju upravo od nas.“

Rezultati građanskog angažmana već su vidljivi. U prethodne tri godine mnoge inicijative pokrenute od strane građana pokazale su kako udruženi glas može donijeti konkretne promjene.

Zenica je postala prvi grad u Federaciji BiH koji je uspostavio sistemsku podršku za organizacije osoba s invaliditetom, a u Mostaru su, nakon deset godina čekanja, stvoreni uslovi za otvaranje Zavoda za besplatnu pravnu pomoć HNK. Građani Trebinja i Gračanice izborili su se za nova dječija igrališta, dok su u Gradačcu, nakon 14 godina, usvojili Strategiju za mlade.

Neke zajednice su dobile kvalitetnije javne usluge, druge sigurnije okruženje, treće bolju transparentnost institucija. Ono što im je svima zajedničko jeste osjećaj da se trud građana prepoznaje i da njihovi zahtjevi nisu uzalud.

„Građani se pitaju!“ nije samo događaj – to je poziv na aktivno učešće i podsjetnik da demokratija nije tuđa briga, već zajedničko pravo i odgovornost svih nas.

PRAGG projekat finansira Vlada Švicarske, a provodi konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih inicijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.