U BiH i dalje skupa potrošačka korpa: Dvije plate nedovoljne za osnovne potrebe

Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini i dalje rastu, dok kupovna moć građana slabi. Mnoge porodice suočavaju se s finansijskim teškoćama, a za punu potrošačku korpu često nisu dovoljne ni dvije prosječne plate.

U nastojanju da ublaže posljedice inflacije, vlasti su uvele mjere ograničavanja cijena, no građani i političari sve češće preispituju njihovu učinkovitost.

U anketi BHT1, poslanik NES-a u Predstavničkom domu PSBiH Jasmin Emrić, ministar odbrane BiH i zamjenik predsjednika SDP-a Zukan Helez, potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković i delegat HDZ-a BiH u Domu naroda PFBiH Damir Džeba, komentarisali su efekte ograničavanja cijena i pozvali nadležne na odgovornost.

Građani su u anketi iznijeli različita iskustva. Neki navode da su primijetili snižene cijene u pojedinim trgovinama, dok drugi tvrde da „uredbama često niko ne poklanja pažnju“. Većina ispitanih slaže se da je nadzor nad trgovcima ključan kako bi se osigurala primjena donesenih mjera i stvarna zaštita potrošača.