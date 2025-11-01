U BiH i dalje skupa potrošačka korpa: Dvije plate nedovoljne za osnovne potrebe

RTV SLON
potrošačka korpa, minimalna plata, pokrivenost platom, rast cijena/ skuplji zivot
Foto: Ilustracija korpe prilikom kupovine u supermarketu

Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini i dalje rastu, dok kupovna moć građana slabi. Mnoge porodice suočavaju se s finansijskim teškoćama, a za punu potrošačku korpu često nisu dovoljne ni dvije prosječne plate.

U nastojanju da ublaže posljedice inflacije, vlasti su uvele mjere ograničavanja cijena, no građani i političari sve češće preispituju njihovu učinkovitost.

U anketi BHT1, poslanik NES-a u Predstavničkom domu PSBiH Jasmin Emrić, ministar odbrane BiH i zamjenik predsjednika SDP-a Zukan Helez, potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković i delegat HDZ-a BiH u Domu naroda PFBiH Damir Džeba, komentarisali su efekte ograničavanja cijena i pozvali nadležne na odgovornost.

Građani su u anketi iznijeli različita iskustva. Neki navode da su primijetili snižene cijene u pojedinim trgovinama, dok drugi tvrde da „uredbama često niko ne poklanja pažnju“. Većina ispitanih slaže se da je nadzor nad trgovcima ključan kako bi se osigurala primjena donesenih mjera i stvarna zaštita potrošača.

pročitajte i ovo

Magazin

Svjetski dan štednje: Da li zaista znate gdje odlazi vaš novac?

Tuzla i TK

Novi udar na džepove: Moguće drastično povećanje cijena mlijeka?!

Istaknuto

Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću...

Politika

Omer Berbić: Robne rezerve moraju odreagovati na cijenu peleta!

Vijesti

Cijene hrane blago pale u septembru: Evo o kojim proizvodima je...

BiH

Tržište stanova u BiH: Kupci čekaju pad cijena, ali uzalud?

Sport

Fudbaleri Slobode sutra protiv ekipe Jedinstva

Sport

Fudbalerke Slobode sutra gostuju u Posušju u borbi za viši rang takmičenja

Istaknuto

Uprava policije MUP-a TK suspendovala policajce koji su podvodili maloljetnice

Istaknuto

Od danas obavezne zimske gume: Ovo su pravila koja svaki vozač mora znati

Tuzla i TK

Ministarstvo obrazovanja TK među prvima uvelo ograničenja upotrebe mobitela u učionicama

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]