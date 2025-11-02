Danas protestna šetnja u Tuzli zbog slučaja iskorištavanja maloljetnica

RTV SLON

Neformalna grupa građana Tuzle najavila je za nedjelju protestnu šetnju, povodom hapšenja osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju maloljetnica, koje su prema navodima Tužilaštva bile navodene na prostituciju i iskorištavane u svrhu pružanja seksualnih usluga.

Građani Tuzle pozvani su da danas, 2. novembra 2025. godine, učestvuju u mirnim protestima i simboličnoj šetnji za pravdu i dostojanstvo, koju organizuju građani Tuzle.

Okupljanje je planirano ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a kolona će ići rutom od Doma do Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, s početkom u 11:55 sati.

Organizatori poručuju da je šetnja zamišljena kao miran i dostojanstven protest protiv nepravde, korupcije i šutnje institucija koje bi trebale štititi građane.

„Pozivamo vas da se okupimo i zajedno izrazimo nezadovoljstvo nepravdom, korupcijom i ćutanjem institucija koje su dužne štititi građane, a ne privilegovane pojedince“, navodi se u pozivu.

Dodaju da je ruta simbolična – od doma djece koja nemaju zaštitu porodice, do institucije koja bi trebala štititi svakog građanina podjednako.

„Šetnja za pravdu, istinu i dostojanstvo! Ponesimo zastave Bosne i Hercegovine, transparente s porukama mira i odgovornosti, i pokažimo da Tuzla još ima hrabrih ljudi koji neće ćutati pred nepravdom“, poručuju organizatori.

Građani se pozivaju da zadrže miran ton protesta, bez provokacija i političkih obilježja.

„Molimo sve učesnike da protest bude mirnog karaktera, bez strančarenja. Ovo je glas naroda, a ne partija“, navodi se u pozivu građana Tuzle.

