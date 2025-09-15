Proaktivni građani i građanke: Obilježavanje međunarodnog dana demokratije

Međunarodni dan demokratije obilježava se danas širom svijeta, po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, s ciljem promoviranja i očuvanja demokratskih principa.

Tim povodom, u Bosni i Hercegovini se od 15. do 17. septembra 2025. godine provodi niz aktivnosti u okviru projekta PRAGG – Proaktivni građani i građanke. Organizirane su ulične akcije u osam lokalnih zajednica: Banja Luka, Bratunac, Konjic, Livno, Travnik, Tuzla, Vitez i Zavidovići.

Građani će kroz ove akcije imati priliku da direktno iznesu svoje stavove, ukažu na probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i predlože rješenja za unapređenje zajednice. Organizatori ističu da je cilj približiti građanima demokratske procese i podstaći njihovo aktivno učešće u donošenju odluka.