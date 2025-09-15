Proaktivni građani i građanke: Obilježavanje međunarodnog dana demokratije

Ali Huremović
Proaktivni građani i građanke: Obilježavanje međunarodnog dana demokratije

Međunarodni dan demokratije obilježava se danas širom svijeta, po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, s ciljem promoviranja i očuvanja demokratskih principa.

Tim povodom, u Bosni i Hercegovini se od 15. do 17. septembra 2025. godine provodi niz aktivnosti u okviru projekta PRAGG – Proaktivni građani i građanke. Organizirane su ulične akcije u osam lokalnih zajednica: Banja Luka, Bratunac, Konjic, Livno, Travnik, Tuzla, Vitez i Zavidovići.

https://scontent.ftzl2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/545893000_740338795537962_7295093538162540520_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=Wdms1fDw3HgQ7kNvwG34kxU&_nc_oc=AdmsgfR_QJWxz1ZUFtj3AqY_z2tfZD1ekMgRK7Dcvolv4yTK-lC06H4UzRrdMROdT5s&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.ftzl2-1.fna&_nc_gid=mBqm9l_V2wAUMIIMK2EOpg&oh=00_AfZsKhpD2lti3uOtwG__tO8954vbUp7x0aNs0rCDsPGjlg&oe=68CDAE15

Građani će kroz ove akcije imati priliku da direktno iznesu svoje stavove, ukažu na probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i predlože rješenja za unapređenje zajednice. Organizatori ističu da je cilj približiti građanima demokratske procese i podstaći njihovo aktivno učešće u donošenju odluka.

pročitajte i ovo

Vijesti

Potvrđena optužnica protiv Edina Ćehajića (30) i Arnela Tufekčića (26) iz Tuzle

PROMO

Otvara se renovirani Bingo Stup: Još veći izbor, još bolja kupovina!

Istaknuto

Kantonalni sud u Tuzli: Osuđujuća presuda optuženima za trgovinu ljudima

Istaknuto

Kantonalni sud u Tuzli odredio pritvor Ahmedu Kastratiju zbog optužbe za ubistvo

Sport

Madriđani hvale Peljtu: “Barem će nam suditi pravi sudija”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]