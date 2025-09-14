PRAGG projekat: Tuzla i još sedam gradova domaćini uličnih akcija

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana demokratije, od 15. do 17. septembra u osam lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine biće organizovane ulične akcije u okviru projekta „PRAGG – Proaktivni građani i građanke“.

Akcije će biti održane u Banjoj Luci, Bratuncu, Konjicu, Livnu, Travniku, Tuzli, Vitezu i Zavidovićima, u periodu od 10.00 do 18.00 sati. Građani će imati priliku da iznesu svoje stavove, ukažu na probleme koji ih pogađaju i predlože rješenja za unapređenje života u svojim zajednicama.

Lokacije okupljanja su: Trg Krajine u Banjoj Luci (ispred robne kuće Boska), Trg Miloša Obilića u Bratuncu (ispred gradske pozornice), ulica Maršala Tita u Konjicu (kod male fontane), Trg Kralja Tomislava u Livnu, ulica Bosanska u Travniku (kod Centralnog trga), Trg slobode i prostor kod Doma zdravlja u Tuzli, Gradski trg u Vitezu te ulica Alije Izetbegovića kod „Fontane“ u Zavidovićima.

Projekat „PRAGG – Proaktivni građani i građanke“ ima za cilj jačanje učešća građana u donošenju odluka i rješavanju lokalnih problema. Podržan je od Vlade Švicarske, a provodi ga konzorcij HELVETAS Swiss Intercooperation i NIRAS, u partnerstvu sa Centrom civilnih inicijativa (CCI) i Institutom za razvoj mladih KULT.