Poribljeno jezero Kop Šićki Brod u okviru projekta očuvanja izletišta

U okviru projekta „Sačuvajmo jezero Kop Šićki Brod“, koji realizuje Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca, u subotu, 6. juna 2026. godine, izvršeno je poribljavanje jezera šaranskom mlađi.

Cilj ove aktivnosti je obogaćivanje ribljeg fonda jezera vrstama koje već obitavaju u jezeru, a koje su dostupne na tržištu.

„Nama je to bitno radi međunarodnog takmičenja u podvodnoj fotografiji koje organizujemo svakog prvog vikenda u septembru mjesecu, kako bi podvodni fotografi napravili što ljepše fotografije koje imaju za cilj da promovišu turistički potencijal jezera kada su u pitanju sportovi na vodi“, kazali su iz Eko-ronilačke grupe invalida.

Osim poribljavanja, projekat obuhvata i akcije čišćenja obale, uređenje pristupnog puta, odvoz smeća tokom sezone kupanja, kao i izradu platforme za obuku ronilaca.