Reprezentativci BiH odabrali brojeve za Mundijal

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odredila je brojeve koje će igrači nositi na dresovima tokom nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Većih iznenađenja nema, s obzirom na to da je većina reprezentativaca zadržala brojeve koje su nosili i tokom kvalifikacionog ciklusa.

Broj 1 nosit će Nikola Vasilj, dok će kapiten Edin Džeko nastupati s brojem 11. Ermedin Demirović zadužio je dres s brojem 10, a Amar Dedić broj 7.

Kompletan spisak brojeva reprezentativaca BiH za Svjetsko prvenstvo:

1 – Vasilj

2 – Mujakić

3 – Hadžikadunić

4 – Muharemović

5 – Kolašinac

6 – Tahirović

7 – Dedić

8 – Gigović

10 – Demirović

11 – Džeko

12 – Jurkas

13 – Bašić

14 – Šunjić

15 – Memić

16 – Hadžiahmetović

17 – Burnić

18 – Katić

19 – Alajbegović

20 – Bajraktarević

21 – Radeljić

22 – Zlomislić

23 – Tabaković

24 – Čelik

25 – Lukić

26 – Mahmić.