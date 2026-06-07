Reprezentativci BiH odabrali brojeve za Mundijal

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odredila je brojeve koje će igrači nositi na dresovima tokom nastupa na Svjetskom prvenstvu.
Većih iznenađenja nema, s obzirom na to da je većina reprezentativaca zadržala brojeve koje su nosili i tokom kvalifikacionog ciklusa.
Broj 1 nosit će Nikola Vasilj, dok će kapiten Edin Džeko nastupati s brojem 11. Ermedin Demirović zadužio je dres s brojem 10, a Amar Dedić broj 7.
Kompletan spisak brojeva reprezentativaca BiH za Svjetsko prvenstvo:
1 – Vasilj
2 – Mujakić
3 – Hadžikadunić
4 – Muharemović
5 – Kolašinac
6 – Tahirović
7 – Dedić
8 – Gigović
10 – Demirović
11 – Džeko
12 – Jurkas
13 – Bašić
14 – Šunjić
15 – Memić
16 – Hadžiahmetović
17 – Burnić
18 – Katić
19 – Alajbegović
20 – Bajraktarević
21 – Radeljić
22 – Zlomislić
23 – Tabaković
24 – Čelik
25 – Lukić
26 – Mahmić.