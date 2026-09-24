Jedna od najpoznatijih biljaka: Zašto se čaj od lipe generacijama koristi

Čaj od cvijeta lipe jedan je od tradicionalnih biljnih napitaka koji se generacijama koristi u domaćinstvima. Posebno se često pije u hladnijim danima, kod prehlade, kašlja ili kada je potrebno malo opuštanja pred spavanje.

Jedna od najčešćih grešaka jeste kuhanje cvijeta lipe direktno u vodi. Umjesto toga, osušeni cvijet najbolje je preliti vrućom vodom, poklopiti i ostaviti nekoliko minuta da odstoji.

Zašto se koristi cvijet lipe?

Cvijet lipe sadrži različite biljne spojeve, uključujući flavonoide, sluzi i eterična ulja. Upravo zbog svog sastava lipa se tradicionalno koristi kao biljni čaj za opuštanje, kao i kod simptoma prehlade.

Topao čaj može prijati kod nadraženog grla i kašlja, dok ritual ispijanja toplog napitka prije spavanja može doprinijeti osjećaju opuštenosti.

Lipa se tradicionalno koristi i zbog blagog poticanja znojenja, naročito kada se pije topla tokom prehlade. Ipak, važno je naglasiti da tradicionalna upotreba biljke nije isto što i dokazano liječenje bolesti, a za pojedine efekte još nema dovoljno kvalitetnih kliničkih istraživanja.

Kako pravilno pripremiti čaj od lipe?

Priprema je jednostavna:

jednu do dvije kašičice osušenog cvijeta lipe preliti sa oko 200 mililitara vruće vode

poklopiti i ostaviti pet do deset minuta

procijediti i piti dok je čaj ugodno topao

Cvijet nije potrebno kuhati. Prelijevanje vrućom vodom i kratko odstajanje predstavlja uobičajen način pripreme čaja od lipe.

Lipa za opuštanje i mirniji san

Čaj od lipe često se pije navečer zbog tradicionalne upotrebe za opuštanje. Topao napitak bez kofeina može biti dio večernje rutine koja pomaže tijelu da se pripremi za odmor.

Međutim, kod dugotrajne nesanice ili izražene nervoze čaj ne treba posmatrati kao zamjenu za odgovarajuću terapiju ili savjet ljekara.

A šta je s krvnim pritiskom?

Lipa se u narodnoj medicini tradicionalno povezivala i s regulacijom krvnog pritiska. Međutim, nema dovoljno pouzdanih dokaza da se čaj od lipe može koristiti kao terapija za povišen krvni pritisak.

Zbog toga osobe koje koriste lijekove za pritisak ne bi trebale samoinicijativno mijenjati propisanu terapiju niti je zamjenjivati čajem.

Može li se lipa koristiti i za kožu?

Ohlađen čaj od lipe tradicionalno se koristio za obloge i ispiranje nadražene kože. Ipak, kod opekotina, većih rana ili izraženih kožnih promjena potrebno je koristiti odgovarajuću medicinsku njegu, a ne oslanjati se samo na biljne pripravke.

Koliko čaja od lipe piti?

Količina zavisi od načina pripreme i individualnih okolnosti. Za uobičajeno uživanje dovoljne su jedna do dvije šoljice tokom dana, a posebno navečer ako se čaj pije kao dio rutine opuštanja.

Ako se čaj koristi često ili u većim količinama, posebno kod osoba koje uzimaju lijekove ili imaju hronične zdravstvene tegobe, preporučuje se prethodno savjetovanje s ljekarom ili farmaceutom.

Čaj od lipe može biti jednostavan i prijatan dio svakodnevne rutine. Najvažnije je da se pripremi na odgovarajući način i da se njegova tradicionalna svojstva ne predstavljaju kao zamjena za liječenje.