Ljekar otkriva: Ovo je najbolja vrsta čaja za regulaciju šećera u krvi

Sve veći broj ljudi ima povišen šećer u krvi i veći rizik od razvoja dijabetesa, pa je važno razumjeti šta je inzulinska rezistencija i kako utiče na zdravlje, i kod osoba s predijabetesom i u općoj populaciji.

“Inzulinska rezistencija je stanje u kojem tijelo treba više inzulina da bi proizvelo isti učinak”, objasnila je za Parade dr. Jennifer Cheng, voditeljica endokrinologije u Medicinskom centru Univerziteta Jersey Shore Hackensack Meridian. Kako navodi, inzulin je hormon čiji je osnovni zadatak da smanji glukozu u krvi i pomogne da šećer uđe u ćelije, gdje se može sačuvati kao energija. “Kada u tijelu ima više masti, postoji veća inzulinska rezistencija”, dodala je.

Ovo stanje se povezuje s većim rizikom od dijabetesa tipa 2, gojaznosti, visokog krvnog pritiska i sindroma policističnih jajnika (PCOS), a kod onih koji već imaju ove probleme može otežati njihovo liječenje. Iako se često govori o tome šta treba izbjegavati u ishrani, postoje i namirnice i napici koji mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, a dr. Cheng posebno izdvaja zeleni čaj.

Zeleni čaj i šećer u krvi

Dr. Cheng navodi da određena istraživanja podržavaju upotrebu zelenog čaja za regulaciju šećera u krvi i prevenciju dijabetesa, ali ističe da su potrebna dodatna istraživanja. “Postoji nekoliko načina na koje zeleni čaj može pomoći u regulaciji šećera u krvi”, kaže ona.

Prema njenim riječima, zeleni čaj može uticati na “transportere šećera” u crijevima. Aktivni sastojak koji navodi, epigalokatehin-3-O-(3-O-metil) galat, “pomaže u sprječavanju apsorpcije šećera u crijevima”. Također, zeleni čaj može pomoći mišićima da efikasnije koriste šećer, što doprinosi održavanju glukoze u zdravijem rasponu. Neka istraživanja, kako navodi, ukazuju i na mogućnost smanjenja inzulinske rezistencije, ali upozorava da su podaci o tome “ograničeni i neuvjerljivi”.

“Iako su studije obećavajuće, potrebno je opsežnije istraživanje kako bi se u potpunosti razumjeli dugoročni učinci i uspostavila formalna preporuka za zeleni čaj u liječenju dijabetesa”, naglašava dr. Cheng.

Dodaje i da čaj ne treba posmatrati kao rješenje za sve. “Ishrana, vježbanje i promjene životnog stila više će pomoći u sprječavanju visokih i niskih razina šećera. To nije lijek za sve i neće nadoknaditi nepridržavanje osnova”, poručila je.

Kada i kako piti zeleni čaj

Na pitanje o najboljem vremenu za zeleni čaj, dr. Cheng kaže da “nema tačnog odgovora”. Pijenje na prazan stomak može pomoći boljoj apsorpciji aktivnih sastojaka, dok konzumacija uz obrok ili nakon njega može uticati na apsorpciju hranjivih materija poput željeza.

Naglašava i da količina može biti važnija od vremena, te navodi da neke studije govore o četiri do šest šolja dnevno, redovno tokom nekoliko sedmica, kako bi se potencijalne koristi uopće mogle vidjeti.

Kada je riječ o pripremi, savjetuje nezaslađeni zeleni čaj, bez dodavanja šećera i dodatnih kalorija, te izbjegavanje dodavanja mlijeka. Kako navodi, da bi se iz listića izvukle korisne materije, dovoljno ih je namakati oko tri minute, umjesto kuhanja.

Šta još pomaže kod regulacije šećera

Uz čaj, dr. Cheng podsjeća na osnovne korake za prevenciju i kontrolu šećera u krvi: najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično, pažljiv unos ugljikohidrata i veći unos vlakana radi stabilnijeg šećera.

Ističe i važnost kontrole stresa. “Stres može dovesti do oslobađanja hormona stresa poput kortizola”, objašnjava dr. Cheng. “Upravljanje stresom kroz duboko disanje, aktivne hobije, vježbanje i meditaciju pomoći će smanjiti stres i regulirati šećer u krvi.”