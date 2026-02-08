Čajevi koji prirodno snižavaju nivo šećera u krvi

Određene vrste nezaslađenog čaja, zahvaljujući antioksidativnim svojstvima, mogu pomoći u prirodnom snižavanju nivoa šećera u krvi. Zbog toga se često preporučuju osobama koje imaju dijabetes ili povećan rizik za njegov razvoj. Efekti pojedinih čajeva potvrđeni su i u više naučnih istraživanja.

Zeleni čaj, koji čini oko 38 posto prodaje čajeva u velikim i srednjim prodajnim objektima, bogat je katehinima. Prema studiji objavljenoj 2023. godine u časopisu Nutrition Research, ovi spojevi poboljšavaju osjetljivost na inzulin i olakšavaju ulazak glukoze u ćelije, što doprinosi snižavanju šećera u krvi.

Kao i zeleni, i crni čaj sadrži katehine. Čaj od hibiskusa, koji se pravi od osušenih latica biljke, poznat je po protuupalnom djelovanju i pozitivnom uticaju na osjetljivost na inzulin, pokazala je studija iz 2011. godine objavljena u Journal of Medicinal Food. Istraživanje iz 2015. godine u Journal of Diabetes Research navodi da i čaj od cimeta može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi. Prema studiji iz 2019. godine objavljenoj u časopisu Nutrients, čaj od kurkume, osim uticaja na šećer, doprinosi i smanjenju masnoća u krvi.

Posebna korist ovih čajeva uočena je kod osoba s dijabetesom. Studija iz 2013. godine u Diabetes & Metabolism Journal pokazala je da konzumacija zelenog čaja može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Slične rezultate za crni čaj navodi i istraživanje iz 2017. godine objavljeno u Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

Istraživanje iz 2018. godine u časopisu Phytotherapy Research pokazalo je da čaj od matičnjaka može sniziti nivo jedne molekule koja je povišena kod osoba s dijabetesom tipa 2. Prema studiji objavljenoj u oktobru 2025. godine u Clinical and Experimental Dental Research, antioksidansi iz čaja od đumbira mogu pomoći u snižavanju šećera u krvi i također djelovati na smanjenje iste molekule.