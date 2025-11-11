Cijena šećera pala na petogodišnji minimum, svijet očekuje višemilionski suficit

Cijena šećera na svjetskom tržištu bilježi najniži nivo u posljednjih pet godina i trenutno iznosi oko 14,2 centa po funti. Prema podacima tržišnih analitičara, riječ je o padu od približno 25 posto u odnosu na početak godine, a glavni razlog nalazi se u očekivanju značajnog globalnog suficita šećera u novoj sezoni.

Prema procjenama nekoliko međunarodnih analitičkih kuća, u sezoni 2025/26 svjetska proizvodnja mogla bi premašiti potrošnju za oko dva miliona tona. Na to utiču izuzetno povoljne žetve u zemljama koje predvode svjetsku proizvodnju, prije svega u Brazilu, Indiji i Tajlandu.

U Indiji se očekuje rast proizvodnje na oko 34 miliona tona, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, dok Brazil bilježi rekordne prinose šećerne trske. U Tajlandu je također zabilježena stabilizacija proizvodnje nakon sušnih godina, što dodatno doprinosi globalnom suficitu.

Dio analitičara upozorava da bi širenje industrije etanola u Brazilu moglo djelimično ublažiti pritisak na cijene, jer bi dio šećerne trske mogao biti usmjeren u proizvodnju goriva umjesto šećera. Ipak, većina prognoza sugeriše da bi cijena šećera do kraja godine mogla ostati na sadašnjem nivou ili blago pasti, ukoliko se potvrde očekivanja o velikim zalihama na svjetskom tržištu.

Trenutno stanje pokazuje da je tržište šećera prešlo iz prošlogodišnjeg deficita u izražen suficit, a potrošači širom svijeta mogli bi u narednim mjesecima osjetiti pad cijena i na maloprodajnom nivou, posebno ako stabilne žetve potraju i u narednoj sezoni.