Cijena šećera pala na petogodišnji minimum, svijet očekuje višemilionski suficit

RTV SLON
Evo koji ugljeni hidrat je gori od šećera, a jedemo ga svaki dan

Cijena šećera na svjetskom tržištu bilježi najniži nivo u posljednjih pet godina i trenutno iznosi oko 14,2 centa po funti. Prema podacima tržišnih analitičara, riječ je o padu od približno 25 posto u odnosu na početak godine, a glavni razlog nalazi se u očekivanju značajnog globalnog suficita šećera u novoj sezoni.

Prema procjenama nekoliko međunarodnih analitičkih kuća, u sezoni 2025/26 svjetska proizvodnja mogla bi premašiti potrošnju za oko dva miliona tona. Na to utiču izuzetno povoljne žetve u zemljama koje predvode svjetsku proizvodnju, prije svega u Brazilu, Indiji i Tajlandu.

U Indiji se očekuje rast proizvodnje na oko 34 miliona tona, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, dok Brazil bilježi rekordne prinose šećerne trske. U Tajlandu je također zabilježena stabilizacija proizvodnje nakon sušnih godina, što dodatno doprinosi globalnom suficitu.

Dio analitičara upozorava da bi širenje industrije etanola u Brazilu moglo djelimično ublažiti pritisak na cijene, jer bi dio šećerne trske mogao biti usmjeren u proizvodnju goriva umjesto šećera. Ipak, većina prognoza sugeriše da bi cijena šećera do kraja godine mogla ostati na sadašnjem nivou ili blago pasti, ukoliko se potvrde očekivanja o velikim zalihama na svjetskom tržištu.

Trenutno stanje pokazuje da je tržište šećera prešlo iz prošlogodišnjeg deficita u izražen suficit, a potrošači širom svijeta mogli bi u narednim mjesecima osjetiti pad cijena i na maloprodajnom nivou, posebno ako stabilne žetve potraju i u narednoj sezoni.

pročitajte i ovo

Vijesti

Evo zašto bh građani po lijekove idu u Srbiju

Vijesti

U BiH i dalje skupa potrošačka korpa: Dvije plate nedovoljne za...

Magazin

Svjetski dan štednje: Da li zaista znate gdje odlazi vaš novac?

Tuzla i TK

Novi udar na džepove: Moguće drastično povećanje cijena mlijeka?!

Istaknuto

Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću...

Politika

Omer Berbić: Robne rezerve moraju odreagovati na cijenu peleta!

BiH

Ko bi mogao biti glavni pregovarač BiH sa EU

BiH

Forto i Badnjević: Evropska komisija treba prepoznati stvarni digitalni napredak BiH

Vijesti

Lakić: Fokus je na ubrzanju projekta Južne interkonekcije

Vijesti

Novi sistem vodosnabdijevanja u Gradačcu

Vijesti

Evo zašto bh građani po lijekove idu u Srbiju

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]