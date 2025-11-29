Dobrovoljna akcija darivanja krvi u Tuzli početkom decembra

Foto: Ilustracija

U Tuzli će početkom decembra biti organizovane nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

Akcije će biti održane prema sljedećem rasporedu:

2., 3. i 4. decembar 2025. – JU Srednja medicinska škola Tuzla, od 08:00 do 15:00 sati.

5. decembar 2025. – OŽV Kreka Tuzla, od 08:00 do 15:00 sati.

Iz Poliklinike za transfuziologiju poručuju da se krv, osim u predviđenim terminima akcija, može darovati i svakim radnim danom u prostorijama Poliklinike za transfuziologiju UKC Tuzla, od 08:00 do 15:00 sati.

Akcije se organizuju s ciljem stabilnog snabdijevanja zalihama krvi i pozivaju se građani koji mogu darovati krv da se odazovu i podrže zdravstveni sistem u Tuzli.

