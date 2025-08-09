Zalihe krvi u Federaciji BiH na minimumu, potrebni darivaoci

Zalihe krvi u FBiH na minimumu

Osiguravanje dovoljne količine krvi i krvnih pripravaka za sve pacijente svakodnevni je izazov za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i transfuzijske centre širom FBiH.

Direktorica Zavoda Aida Đozo upozorava da su potrebe za krvlju, posebno za koncentratima eritrocita i trombocita, u stalnom porastu, dok su ljetni mjeseci dodatno zahtjevni zbog većeg broja nesreća i manjeg odziva darivalaca.

Zavodu je svakodnevno potrebno oko stotinu darivalaca kako bi se osigurale stabilne zalihe i nesmetano snabdijevanje bolnica.

Povećan broj darivalaca

Trenutne zalihe krvi su tek zadovoljavajuće, a prema podacima Zavoda u 2025. godini zabilježeno je povećanje broja zahtjeva za krvnim pripravcima od tri posto u odnosu na prošlu godinu.

Povećan je i broj darivalaca, naročito mladih i onih koji prvi put samoinicijativno daruju krv, što Zavod ističe kao ideal kojem teže.

Đozo podsjeća na pravilo da “krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv”, naglašavajući važnost dobrovoljnog i neplaćenog darivanja krvi, kao najplemenitijeg čina humanosti.

Prikupljanje krvi se obavlja svakodnevno u Zavodu u Sarajevu, kao i na terenskim akcijama širom Federacije BiH, dok su sve informacije dostupne na web i Facebook stranici Zavoda.