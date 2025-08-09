Zalihe krvi u Federaciji BiH na minimumu, potrebni darivaoci

Edina Rizvić Aščić
Darivanje krvi/ zalihe krvi
Foto: RTV Slon

Zalihe krvi u FBiH na minimumu

Osiguravanje dovoljne količine krvi i krvnih pripravaka za sve pacijente svakodnevni je izazov za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i transfuzijske centre širom FBiH.

Direktorica Zavoda Aida Đozo upozorava da su potrebe za krvlju, posebno za koncentratima eritrocita i trombocita, u stalnom porastu, dok su ljetni mjeseci dodatno zahtjevni zbog većeg broja nesreća i manjeg odziva darivalaca.

Zavodu je svakodnevno potrebno oko stotinu darivalaca kako bi se osigurale stabilne zalihe i nesmetano snabdijevanje bolnica.

Povećan broj darivalaca

Trenutne zalihe krvi su tek zadovoljavajuće, a prema podacima Zavoda u 2025. godini zabilježeno je povećanje broja zahtjeva za krvnim pripravcima od tri posto u odnosu na prošlu godinu.

Povećan je i broj darivalaca, naročito mladih i onih koji prvi put samoinicijativno daruju krv, što Zavod ističe kao ideal kojem teže.

Đozo podsjeća na pravilo da “krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv”, naglašavajući važnost dobrovoljnog i neplaćenog darivanja krvi, kao najplemenitijeg čina humanosti.

Prikupljanje krvi se obavlja svakodnevno u Zavodu u Sarajevu, kao i na terenskim akcijama širom Federacije BiH, dok su sve informacije dostupne na web i Facebook stranici Zavoda.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Potvrdilo ministarstvo: Evo kada počinje školska godina u TK

Vijesti

Porezna uprava FBiH otkrila brojne nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima

Vijesti

Od danas na snazi dopune Krivičnog zakona FBiH kojima se unapređuje zaštita djece, žena i porodice

Sport

Zmajevi u nedjelju protiv Crne Gore

Vijesti

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2025 počinje danas

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]