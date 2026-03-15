Prilika za human gest: Organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi

U srijedu, 18. marta 2026. godine, na području Tuzlanskog kantona bit će organizovane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

U Tuzli će akcija biti održana u Poliklinici za transfuziologiju, gdje će krv darivati učenici Međunarodne srednje škole. Akcija će trajati od 08:00 do 15:00 sati.

Istog dana u Srebreniku je planirana akcija darivanja krvi za stanovništvo mjesnih zajednica, kao i zaposlene u preduzećima i ustanovama. Akcija će se održati u Domu kulture u periodu od 09:30 do 12:00 sati.

Osim u predviđenim terminima organizovanih akcija, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.