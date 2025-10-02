Fudbaleri Slobode i građani Tuzle zajedno u akciji darivanja krvi

Fudbaleri Slobode zajedno sa građanima Tuzle danas su učestvovali u akciji dobrovoljnog darivanja krvi na stadionu Tušanj. Akcija je organizovana u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona. Lokacija na stadionu odabrana je strateški, a klub i fudbaleri su bili aktivno uključen u sve faze organizacije i promocije događaja.

„Ovo su akcije koje se ne propuštaju sigurno i na svaki mogući način FK Sloboda će izaći u susret kada je u pitanju darivanje krvi. Svi igrači su danas tu“, rekao je Igor Janković, šef Stručnog štaba FK Sloboda.

„Danas trebamo svi darovati krv jer možemo se naći u toj neprilici, možemo biti u nezgodnom stanju“, kazao je Ajdin Beganović, fudbaler FK Sloboda.

Ovakve akcije ključne za osiguranje dovoljne količine krvi kako za hitne pacijente, tako i za redovni hladni program. Posebno je naglašeno da je saradnja sa sportskim klubovima, poput FK Sloboda, značajan podsticaj za uključivanje mlađih građana u humanitarni rad.

„Mi na godišnjem nivou imamo dvije akcije koje organizujemo za širu javnost, odnosno za građane. Ovaj put smo se odlučili da to napravimo u saradnji sa nekim klubom. To je ovaj put bila Sloboda koja se vrlo rado odazvala i mi smo im stvarno zahvalni jer je saradnja protekla veoma dobro. Cilj nam je bio u principu da privučemo mlađe davaoce, odnosno osobe 18 i više godinam, koje će narednih godina da nastave sa tim davalaštvom, s obzirom da njih nam nekako sad manjka“, ističe Melika Šljivić, koordinatorica socijalnih usluga Crvenog križa TK.

Jedna doza krvi može spasiti tri života, dok redovno darivanje krvi donosi i psihološke i fizičke benefite za davaoca. Kontinuirano planiranje godišnjih akcija omogućava da zalihe krvi budu dovoljne za sve pacijente.

„Krv se dozira kao i svaki drugi lijek pa zamislite kada su djeca npr. u potrebi, ta doza se podijeli na više manjih doza, pa to vrlo često nisu samo tri spašena života, nego čak i više“, rekla je Azra Ibrahimović, organizatorica akcija dobrovoljnog darivanja krvi pri Pokliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla

Današnjoj dobrovoljnoj akciji odavao se i Meldin, inače navijač FK Slobod, koji je ujedno pozvao i druge mlade da prate primjer fudbalera Slobode i češće daruju krv.

„Fudbaleri su veliki uzor mnogim dječacima i generalno mlađima, tako da mislim da će ova akcija biti od velikog uspeha i značajna i za buduće akcije darovanja krvi, a i za ovu trenutnu“, kaže Meldin Šljivić.



Današnja akcija još jednom je pokazala da sport i humanitarni rad idu ruku pod ruku, te je mladima poslana poruka da i najmanji gest, poput darivanja krvi, može značiti život nekome.