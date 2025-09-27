Crveni križ TK i fudbaleri Slobode pozivaju građane na akciju dobrovoljnog darivanja krvi

RTV SLON
Dobrovoljno darivanje krvi
Foto: RTV Slon/ Dobrovoljno darivanje krvi

Crveni križ Tuzlanskog kantona, u saradnji s FK Sloboda Tuzla i Poliklinikom za transfuziologiju, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod simboličnim nazivom „Zajedno igramo utakmicu života“.

Akcija će biti održana u četvrtak, 2. oktobra 2025. godine, od 09:00 do 12:00 sati na stadionu Tušanj.

Igrači Slobode će tom prilikom darivanjem krvi poslati jasnu poruku da se najveća pobjeda ne odnosi samo na sportske rezultate, već i na humanost i spremnost da se pomogne drugima.

Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže i postanu dio zajedničke misije, da zajedno odigraju najvažniju utakmicu, utakmicu za život.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas u Tuzli protesti penzionera

Istaknuto

Šta vozače očekuje na cestama u prvom danu vikenda?

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća

BiH

Rudnik Zenica mora djelovati, podrška ne može zamijeniti proizvodnju

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]