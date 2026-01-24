UKC Tuzla objavio raspored akcija darivanja krvi

Poliklinika za transfuziologiju UKC Tuzla objavila je raspored akcija darivanja krvi za period od 26. do 28. januara 2026. godine, uz termine i mjesta održavanja u Tuzli i Živinicama.

Prema rasporedu, akcija u Tuzli bit će održana 26. januara 2026. godine za učesnike iz mjesnih zajednica Kula, Jala, Mosnik i Mejdan, u Poliklinici za transfuziologiju, u terminu od 08:00 do 15:00 sati.

Dan kasnije, 27. januara 2026. godine, akcija darivanja krvi bit će organizovana u Živinicama za pripadnike Oružanih snaga BiH, Vojna baza Dubrave, a održat će se u Ambulanti petog logističkog bataljona od 09:00 do 11:30 sati.

Treća akcija planirana je 28. januara 2026. godine u Tuzli za zaposlene u strukturama Grada Tuzla, u Poliklinici za transfuziologiju, u terminu od 08:00 do 15:00 sati.

Iz UKC Tuzla podsjećaju da se, osim u navedenim terminima, krv može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.