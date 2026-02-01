Objavljen plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi za početak februara

U narednim danima na području Tuzle i Gradačca bit će organizovano više akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u saradnji s institucijama, preduzećima i mjesnim zajednicama. Akcije će se održavati prema utvrđenom rasporedu, a darivanje je moguće i redovno u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla.

Prema planu, u utorak, 3. februara 2026. godine, akcija će biti organizovana u Tuzli za učesnike iz JU Behrambegove medrese, u Poliklinici za transfuziologiju, u terminu od 08:00 do 15:00 sati.

Dan kasnije, 4. februara, akcija darivanja krvi održat će se u Tuzli za zaposlene JP Termoelektrana, u prostorijama preduzeća, od 08:30 do 11:30 sati.

U Gradačcu je akcija zakazana za 5. februar, a namijenjena je stanovništvu mjesnih zajednica te zaposlenima u preduzećima i ustanovama. Darivanje će biti organizovano u Crvenom križu od 09:30 do 13:00 sati.

Za 6. februar planirana je akcija u Tuzli za mjesne zajednice Grabovica, Sjenjak i Ši Selo, u Poliklinici za transfuziologiju, u terminu od 08:00 do 15:00 sati.

Krv je moguće darovati i van ovih termina, svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, od 08:00 do 15:00 sati.