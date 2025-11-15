Evo u kojim terminima bi se mogle igrati utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće u historiji, ali za evropske navijače znači jedno – spremite se na vrlo malo sna. Turnir koji će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko donosi rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice i 16 gradova domaćina, pa će praćenje svih mečeva biti pravi maraton.

Iako FIFA još nije zvanično objavila raspored, ugledni svjetski mediji već iznose najvjerovatnije termine i oni nisu nimalo laki za navijače u našoj vremenskoj zoni. Grupna faza trajat će od 11. do 27. juna, a mečevi bi se, prema dosadašnjim procjenama, trebali igrati u četiri termina po srednjoevropskom ljetnom vremenu:

18:00 – prvi susret

21:00 – večernji termin

00:00 – ponoćni meč

03:00 – rani jutarnji termin

Zašto se igra u ovakvim terminima?

Najzanimljivije utakmice, posebno one u gradovima na zapadnoj obali poput Los Angelesa, u Bosni i Hercegovini bi mogle počinjati i poslije 5 sati ujutro. Razlog leži u velikoj geografskoj rasprostranjenosti domaćina i zaštiti igrača od visokih temperatura.

Prvenstvo se održava u 16 gradova kroz četiri vremenske zone, od istočne do zapadne obale SAD-a. Da bi se zadržali termini pogodni za evropsku publiku (18 ili 21 sat po našem vremenu), u SAD-u bi početak utakmica morao biti u podne ili ranom poslijepodnevu. Međutim, u ljetnim mjesecima temperature u gradovima poput Dallasa, Miamija ili Houstona često prelaze 40 stepeni, što čini takve termine neprihvatljivim.

Još ništa nije zvanično

Ovi termini i dalje su nezvanični. FIFA će konačan raspored objaviti nakon žrijeba grupa, zakazanog za 5. decembar u Washingtonu. Tada ćemo saznati gradove domaćine za svaku reprezentaciju, što će u konačnici odrediti i tačne satnice utakmica SP-a 2026.