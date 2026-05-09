FIFA najavila spektakl u Torontu uoči utakmice Kanade i BiH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 12. juna od 21:00 sati po našem vremenu igrat će protiv Kanade u prvom kolu grupe B Svjetskog prvenstva 2026. godine, a uoči utakmice u Torontu bit će održana ceremonija otvaranja kanadskog dijela Mundijala.

Prema najavi FIFA-e, ceremonija će početi 90 minuta prije utakmice, a program će biti posvećen kanadskoj kulturi, raznolikosti i zajedništvu koje fudbal donosi.

Na sceni će nastupiti brojna poznata muzička imena, među kojima su Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Vegedream i Sanjoy.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poručio je da će ceremonija u Torontu biti snažan odraz kanadskog identiteta i energije koja prati Svjetsko prvenstvo 2026.

“Ceremonija otvaranja u Torontu bit će snažan odraz kanadskog identiteta i energije koja okružuje Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Kroz muziku, kulturu i nezaboravne nastupe, dočekaćemo svijet proslavom koja je jedinstveno kanadska, a istovremeno povezana sa većom širom koja se odvija širom Meksika i Sjedinjenih Država. Bit će to trenutak ponosa, jedinstva i iščekivanja dok Kanada zauzima svoje mjesto na najvećoj fudbalskoj sceni“, rekao je Infantino.

Produkciju ceremonije vodi Balich Wonder Studio, poznat po organizaciji velikih međunarodnih događaja. Centralni motiv bit će mozaik inspirisan trofejom Svjetskog prvenstva, koji simbolizira različite kulture i zajednice Kanade.

Posebnu pažnju bh. javnosti privlači činjenica da će BiH upravo protiv Kanade igrati prvi meč u grupi B. Susret se igra u Torontu, a za Kanadu će to biti prva utakmica Svjetskog prvenstva na domaćem terenu.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine održava se u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Turnir počinje 11. juna u Meksiku, dok je finale zakazano za 19. juli u New Yorku.