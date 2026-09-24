Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu

Adin Jusufović
dogovor, rudari, zenica

Zenički rudari nastavili su štrajk glađu i poručuju da neće napustiti Dom rudara dok ne bude otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke i dok ne dobiju konkretnu informaciju o načinu isplate zaostalih plaća.

Šestorica članova Sindikalnog odbora Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica provela su drugu noć u Domu rudara, gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih primanja.

Rudarima se trenutno duguju četiri plaće, a njihov zahtjev je da im budu isplaćene najmanje dvije.

Član Sindikalnog odbora Elvedin Alić kazao je da štrajk neće biti prekinut uprkos najavama da se radi na rješavanju problema i otvaranju računa preko kojeg bi mogla biti primljena sredstva Svjetske banke.

Prema njegovim riječima, za otvaranje računa i prihvat sredstava potreban je i potpis državnog ministra Srđana Amidžića.

„Tek nakon što bude otvoren račun može se razgovarati o narednim koracima. Do tada ostajemo u štrajku“, poručio je Alić.

Sindikalni predstavnici, kako navode, trenutno nemaju informacije da bi sredstva za isplatu plaća mogla biti osigurana iz nekog drugog izvora.

RMU Zenica više nema proizvodnju, a za rudnik je predviđeno postepeno gašenje

pročitajte i ovo

Vijesti

Trinaest rudara sedmu noć u jami Raspotočje, traže pisane garancije za...

Vijesti

Zenički rudari treću noć proveli u jami Raspotočje, 11 radnika nastavlja...

Vijesti

Rudari RMU Zenica noć proveli u Domu rudara: Traže isplatu zaostalih...

Vijesti

Zenički rudari na protestu pred zgradom Vlade FBiH: Traže isplatu plaća...

Istaknuto

Zeničkim rudarima uplaćene plate za dva mjeseca, kao i naknada za...

Vijesti

Zenički rudari prenoćili u jami ‘Raspotočje’, Uprava zabranila silazak u jamu...

Tuzla i TK

Preminule dvije osobe teško povrijeđene u požaru u Domu Ahmedić

KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete svijet oko nas?

Tuzla i TK

Slučaj Besim Kopić i dr. u najosjetljivijoj fazi: Saslušavaju se maloljetne djevojčice

Tuzla i TK

Škole u TK mogle bi dobiti nove projekte uz podršku partnera iz SAD-a

Magazin

Jedna od najpoznatijih biljaka: Zašto se čaj od lipe generacijama koristi

Učitati više