Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu

Zenički rudari nastavili su štrajk glađu i poručuju da neće napustiti Dom rudara dok ne bude otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke i dok ne dobiju konkretnu informaciju o načinu isplate zaostalih plaća.

Šestorica članova Sindikalnog odbora Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica provela su drugu noć u Domu rudara, gdje nastavljaju protest zbog neisplaćenih primanja.

Rudarima se trenutno duguju četiri plaće, a njihov zahtjev je da im budu isplaćene najmanje dvije.

Član Sindikalnog odbora Elvedin Alić kazao je da štrajk neće biti prekinut uprkos najavama da se radi na rješavanju problema i otvaranju računa preko kojeg bi mogla biti primljena sredstva Svjetske banke.

Prema njegovim riječima, za otvaranje računa i prihvat sredstava potreban je i potpis državnog ministra Srđana Amidžića.

„Tek nakon što bude otvoren račun može se razgovarati o narednim koracima. Do tada ostajemo u štrajku“, poručio je Alić.

Sindikalni predstavnici, kako navode, trenutno nemaju informacije da bi sredstva za isplatu plaća mogla biti osigurana iz nekog drugog izvora.

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