/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

 

Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru u objektu za smještaj starijih osoba u Lukavcu, a obje su hospitalizirane u UKC-u Tuzla i nalaze se u teškom stanju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem 300 novih policijskih službenika u MUP TK, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje konkursa.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH uručila je prva rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu, a od 1.453 zahtjeva najviše ih je zaprimio Regionalni centar Tuzla, ukupno 682.

Centralna izborna komisija BiH izrekla je nove kazne strankama i kandidatima zbog kršenja Izbornog zakona, uglavnom zbog preuranjene kampanje, a među kažnjenima su SNSD, SDP, SDA i druge političke stranke.

Rudnik mrkog uglja Banovići ulazi u novu fazu modernizacije nabavkom mehanizacije vrijedne više od 16 miliona maraka, koja bi trebala povećati efikasnost proizvodnje i olakšati rad rudara.

U pregledu weba izdvajamo najčitanije i najvažnije vijesti dana sa portala rtvslon.ba, među kojima su rast prosječne plate u FBiH, debate kandidata u Tuzli, nova mehanizacija u RMU Banovići i stanje evropskih zaliha plina.

Septembar ljubiteljima putovanja donosi manje gužve, povoljnije cijene i ugodnije temperature, a naša ekipa istražila je koje su destinacije najtraženije ove jeseni i kakvo vrijeme očekuje putnike.

Fudbaleri Slobode u subotu na Tušnju dočekuju Radnik iz Hadžića u šestom kolu Prve lige FBiH, a crveno-crni će pokušati doći do treće prvenstvene pobjede.

Vitaly Janelt dobio je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Njemačke, čime je praktično zatvorena mogućnost njegovog nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

U nastavku Dnevnika donosimo informacije o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona.

Za kraj Dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.

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