Poljoprivrednici traže hitnu pomoć zbog suše: Upozoravaju na zatvaranje farmi

RTV SLON
Suša, supe, hrvatski poljoprivrednici

Dugotrajna suša nastavila je stvarati ozbiljne probleme poljoprivrednicima u Federaciji BiH, a Udruženje poljoprivrednika FBiH ponovo traži od kantonalnih vlada da proglase stanje elementarne nepogode.

Iz Udruženja navode da su posljedice suše već vidljive na prinosima, koji su u pojedinim vrstama proizvodnje smanjeni za više od 50 posto. Dodatni problem predstavlja činjenica da se približava jesenja sjetva, dok troškovi proizvodnje nastavljaju rasti.

Poljoprivrednici posebno ukazuju na više cijene goriva, đubriva i ostalih repromaterijala, dok istovremeno, kako navode, otkupne cijene njihovih proizvoda padaju.

Federalni hidrometeorološki zavod također bilježi izražene sušne uslove. Prema podacima za juli i august, u većem dijelu FBiH zabilježena je suša različitog intenziteta, a u pojedinim područjima i ekstremna suša.

Iz Udruženja upozoravaju da bi bez konkretne pomoći nadležnih institucija moglo doći do daljeg smanjenja domaće poljoprivredne proizvodnje i zatvaranja farmi širom Federacije BiH.

„Ako se ništa ne uradi, prijeti masovno zatvaranje farmi. Sve što ulazi u proces proizvodnje je skuplje, dok otkupne cijene i dalje padaju“, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika FBiH.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Suša uništila usjeve u BiH: Poljoprivrednici upozoravaju na katastrofalne prinose

Vijesti

Visoke temperature ugrožavaju životinje: Evo kako ih zaštititi od toplotnog udara

BiH

Za poljoprivredu u BiH izdvojeno gotovo 445 miliona KM, najviše novca...

Vijesti

Nedim Sladić upozorava: Suša u BiH više nije izuzetak, problem nije...

Vijesti

Suša vam je uništila travnjak? Ne otpisujte ga – uz nekoliko...

Tuzla i TK

Suša uništila usjeve, hrane za stoku sve manje

Vijesti

Dvije bronze za BiH u Meksiku: Muhović i Hadžić stigli do medalja u Guadalajari

BiH

Roditelji njegovatelji u FBiH primaju 1.027 KM, izmjene zakona trebale bi donijeti šira prava

BiH

Penzioneri u FBiH dobili veće penzije, ali troškovi života ne miruju

Vijesti

Kalendarska jesen počinje 23. septembra: Evo šta zapravo označava njen dolazak

Vijesti

Od 15. oktobra mijenjaju se boravišne takse u Srbiji: Evo koliko će koštati noćenje

Učitati više