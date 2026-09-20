Poljoprivrednici traže hitnu pomoć zbog suše: Upozoravaju na zatvaranje farmi

Dugotrajna suša nastavila je stvarati ozbiljne probleme poljoprivrednicima u Federaciji BiH, a Udruženje poljoprivrednika FBiH ponovo traži od kantonalnih vlada da proglase stanje elementarne nepogode.

Iz Udruženja navode da su posljedice suše već vidljive na prinosima, koji su u pojedinim vrstama proizvodnje smanjeni za više od 50 posto. Dodatni problem predstavlja činjenica da se približava jesenja sjetva, dok troškovi proizvodnje nastavljaju rasti.

Poljoprivrednici posebno ukazuju na više cijene goriva, đubriva i ostalih repromaterijala, dok istovremeno, kako navode, otkupne cijene njihovih proizvoda padaju.

Federalni hidrometeorološki zavod također bilježi izražene sušne uslove. Prema podacima za juli i august, u većem dijelu FBiH zabilježena je suša različitog intenziteta, a u pojedinim područjima i ekstremna suša.

Iz Udruženja upozoravaju da bi bez konkretne pomoći nadležnih institucija moglo doći do daljeg smanjenja domaće poljoprivredne proizvodnje i zatvaranja farmi širom Federacije BiH.

„Ako se ništa ne uradi, prijeti masovno zatvaranje farmi. Sve što ulazi u proces proizvodnje je skuplje, dok otkupne cijene i dalje padaju“, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika FBiH.