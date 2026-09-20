Roditelji njegovatelji u FBiH primaju 1.027 KM, izmjene zakona trebale bi donijeti šira prava

RTV SLON
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Foto: RTV Slon/ Novčanice

Roditelji njegovatelji u FBiH ove godine primaju mjesečnu naknadu od 1.027 KM uz uplaćene doprinose, dok bi dodatna prava trebala biti uvedena izmjenama zakona koje se nalaze u parlamentarnoj proceduri.

Naknada je povećana sa ranijih 619 KM na iznos minimalne plate od 1.027 KM, a za ovu namjenu u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu planirano je 59 miliona KM.

Uz novčanu naknadu, roditeljima njegovateljima osiguravaju se i doprinosi za penzijsko i invalidsko, te zdravstveno osiguranje.

Roditelji njegovatelji čekaju izmjene zakona

Vlada Federacije BiH u julu je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o roditeljima njegovateljima i uputila ga u parlamentarnu proceduru, pa predložene novine još nisu u cijelosti stupile na snagu.

Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na ukidanje dobnog ograničenja, odnosno mogućnost da roditelj njegovatelj zadrži status i nakon navršenih 65 godina života.

Predloženo je i proširenje kruga osoba koje mogu ostvariti status njegovatelja, izjednačavanje prava bračnih i vanbračnih partnera te uklanjanje razlika koje su proizlazile iz uzroka invaliditeta.

Status bi se zadržavao i kada dijete ide u školu

Izmjene predviđaju i da roditelj ne gubi status njegovatelja samo zato što dijete pohađa predškolsku ili obrazovnu ustanovu duže vrijeme tokom dana.

Do sada su upravo ograničenja povezana s boravkom djeteta u ustanovi bila jedan od problema na koje su ukazivale porodice i udruženja.

Predložene su i promjene kojima bi se dodatno uredila prava porodica koje brinu o više djece sa invaliditetom, pojednostavilo medicinsko vještačenje i uspostavila jedinstvena elektronska baza korisnika.

Prijedlog zakona nalazi se pred Parlamentom Federacije BiH, pa će tek nakon usvajanja u oba doma i stupanja na snagu biti poznato kada će se sva nova prava početi primjenjivati.

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