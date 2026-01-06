Pušteni nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima

Nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima su pušteni, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je naveo u objavi, praksa pokazuje da nalozi iz Federalnog ministarstva finansija uglavnom izlaze oko 10. u mjesecu, te da u većini kantona sredstva budu na vrijeme uplaćena na račune korisnika.

Ministar je dodao da, u slučajevima gdje isplate ne budu realizirane u predviđenom roku, korisnici to trebaju prijaviti kako bi se, u saradnji s nadležnim institucijama, pokušala pronaći rješenja.

Podsjetio je i na značajno povećanje budžetskih sredstava namijenjenih roditeljima njegovateljima u protekle tri godine. Prema njegovim riječima, sredstva su povećana za ukupno 41,5 miliona KM, sa 18 miliona koliko je zatečeno na početku mandata, na trenutnih 59 miliona KM.

Delić je istakao i da je tokom 2023. godine riješeno više od 1.500 ranije neriješenih zahtjeva roditelja njegovatelja, koje su pojedini korisnici čekali gotovo godinu dana. Kako navodi, sada se rješenja donose bez dugih zastoja.

Trenutna visina mjesečne naknade za roditelje njegovatelje iznosi 1.027 KM, uz plaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ministar je naglasio da ta sredstva nisu dovoljna, ali da se na unapređenju sistema kontinuirano radi.