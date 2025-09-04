Novi zakon o roditeljima njegovateljima: Naknada 1.000 KM i više prava

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH koji će biti upućen u daljnju parlamentarnu proceduru.

Predlagač u obrazloženju navodi da ove izmjene i dopune sadrže ukupno 11 članova čijim se odredbama nastoje unaprijediti postojeća zakonska rješenja i otkloniti uočeni problemi u implementaciji ovog propisa. Izmjene i dopune se odnose na pojam i status roditelja njegovatelja, zatim na uslove za priznavanje statusa, kao i razloge za nepriznavanje tog statusa. Odnose se i na prestanak statusa i pokretanje postupka za priznavanje statusa roditelja njegovatelja, te na evidenciju lica kojim je priznat ovaj status.

Između ostalog, jedna od izmjena i dopuna odnosi se na taksativno definiranje kategorije srodnika koje, u kontekstu primjene ovoga propisa, mogu steći status roditelja njegovatelja. Tako se propisuje da status roditelja njegovatelja može ostvariti bračni ili vanbračni drug, dijete ili pastorak, krvni srodnici i srodnici po tazbini. Također, kod srodnika kao roditelja njegovatelja definisano je zajedničko domaćinstvo kao uslov za sticanje statusa. Pored toga, vanbračna zajednica je izjednačena s bračnom, a predloženim izmjenama omogućeno je i da status roditelja njegovatelja mogu steći i oni roditelji čija su djeca u obrazovnom sistemu bez obzira na broj sati provedenih u obrazovnoj ili predškolskoj ustanovi.

Predlagač u obrazloženju navodi da će u pogledu fiskalnih učinaka koje će izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima imati po Budžet Federacije BiH biti potrebno osigurati dodatna sredstva.

Pojašnjeno je da je razlog za ovo povećanje novi, uvećani, iznos najniže plaće za 2025. godinu koja je dosadašnjih 619 KM povećana na 1.000 KM čime je automatski došlo i do povećanja novčane naknade roditeljima njegovateljima koja se priznaje upravo u visini navedene plaće. Kao drugi razlog navode da će predloženim izmjenama i dopunama doći i do povećanja broja korisnika ove naknade jer se ukida povreda kao uzrok nastanka invaliditeta, što je do sada bio isključujući kriterij za ostvarivanje prava, zatim se uvode supružnici kao nova kategorija, te se ukida ograničenje za djecu koja su u obrazovnim predškolskim ustanovama borave više od četiri sata. Na osnovu navedenih izmjena i dopuna predlagač očekuje povećanje postojećeg broja korisnika.