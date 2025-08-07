Isplaćene julske naknade za 1.711 roditelja njegovatelja u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su pušteni nalozi za isplatu julskih naknada za roditelje njegovatelje, u ukupnom iznosu od 3.009.394,03 KM.

Ove naknade obuhvataju ukupno 1.711 korisnika, a sredstva su osigurana kako bi roditelji njegovatelji dobili podršku za svoj svakodnevni rad i brigu o djeci s poteškoćama u razvoju.

Roditelji njegovatelji imaju ključnu ulogu u pružanju svakodnevne njege i pomoći djeci kojima je potrebna stalna podrška.

Isplata naknada predstavlja značajan vid pomoći i rasterećenja porodicama koje se suočavaju s velikim izazovima u brizi za najmlađe članove svojih domaćinstava.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno provodi isplate ovih naknada s ciljem da roditelji njegovatelji pravovremeno dobiju finansijsku podršku koja im olakšava svakodnevni život i brigu o djeci koja zahtijevaju posebnu pažnju i njegu