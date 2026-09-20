Od 15. oktobra mijenjaju se boravišne takse u Srbiji: Evo koliko će koštati noćenje

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Turiste koji planiraju boravak u Srbiji od sredine oktobra očekuju novi iznosi boravišne takse. Promjene će zavisiti od kategorije turističkog mjesta, a taksa će se plaćati po noćenju.

Prema uredbi koju je Vlada Srbije usvojila 17. septembra, raspon boravišne takse bit će od 90 do 240 dinara po noćenju, odnosno približno od 1,80 do 4,80 KM.

U turističkim mjestima prve kategorije taksa će iznositi između 190 i 240 dinara (3,80–4,80 KM). Za mjesta druge kategorije predviđen je raspon od 150 do 200 dinara (3–4 KM).

U trećoj kategoriji turisti će plaćati između 110 i 170 dinara (2,20–3,40 KM), dok će najniži iznosi biti u mjestima četvrte kategorije, gdje će taksa iznositi od 90 do 140 dinara (1,80–2,80 KM).

Nova uredba stupa na snagu 15. oktobra, pa će se navedeni iznosi primjenjivati na boravke u turističkim mjestima u Srbiji u skladu s njihovom kategorijom.

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