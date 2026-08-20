Pretresi na više lokacija u TK: Oduzeti pištolji, droga i digitalna vaga

Pretresi na području Tuzlanskog kantona provedeni su 19. augusta na više lokacija, a policija je tom prilikom pronašla i oduzela oružje, materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, digitalnu vagu i druge predmete.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK postupali su uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbama nadležnih općinskih sudova, u okviru ranije sačinjenog operativnog plana usmjerenog na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom opojnih droga i drugih krivičnih djela.

Pronađena dva pištolja i više pakovanja materije

Tokom pretresa pronađena su i oduzeta dva pištolja, marke „Beretta“ i „Ekol special“.

Policija je pronašla i šest pakovanja sa sadržajem bijele materije, jedno pakovanje biljne materije, jedno pakovanje praškaste materije te pakovanje sa većim brojem sjemenki. Iz MUP-a TK navode da sve pronađene materije svojim izgledom asociraju na opojnu drogu.

Oduzeta je i digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa zloupotrebom opojnih droga i koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Slijedi vještačenje oduzetih materija

Privremeno oduzete materije bit će upućene na vještačenje, nakon čega će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.

Pretresi na području Tuzlanskog kantona dio su aktivnosti policije usmjerenih na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.