FUP pretresao objekte „Holand taxija“ u Sarajevu, četiri osobe privedene

Ali Huremović

Pripadnici Federalne uprave policije sinoć su proveli operativnu akciju na području Kantona Sarajevo, tokom koje su pretreseni objekti koje koristi taxi služba „Holand taxi“. U okviru akcije privedene su četiri osobe koje se sumnjiče za trgovinu drogom i pranje novca.

Tokom pretresa policija je privremeno oduzela dokumentaciju za koju se vjeruje da može biti relevantna za daljnji tok istrage. Prema dostupnim informacijama, istražitelji provjeravaju i sumnje da je pomenuta taxi služba duži period pružala usluge bez potrebnih dozvola, odnosno radila nelegalno.

Akcija je izvedena po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH, uz nadzor postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Pored Federalne uprave policije, operativnu podršku pružila je i Porezna uprava Federacije BiH. Istraga se nastavlja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

Vijesti

Direktor FUP-a: Curenje informacija iz istrage urušava povjerenje građana u pravosuđe

BiH

Tužilaštvo traži pritvor za troje osumnjičenih u akciji “Barut”

BiH

Zbog pranja novca uhapšene tri osobe u akciji FUP-a

Vijesti

Akcija Barut: Uhapšeno nekoliko osoba

Vijesti

Akcija FUP-a “Barut”: Lišavanje slobode Tomislava Zubaka

Istaknuto

Tuzla se jutros ponovo guši, ali postoji rješenje na dohvat ruke

BiH

Vlada FBiH odobrila sredstva za uvezivanje radnog staža 153 radnika

Istaknuto

Program obilježavanja Dana nauke u Tuzlanskom kantonu

Magazin

U Brđanima pronađeni izgubljeni magarci

Istaknuto

U petak potpisivanje ugovora o podršci povratku, zapošljavanju i stipendiranju učenika i studenata

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]