FUP pretresao objekte „Holand taxija“ u Sarajevu, četiri osobe privedene

Pripadnici Federalne uprave policije sinoć su proveli operativnu akciju na području Kantona Sarajevo, tokom koje su pretreseni objekti koje koristi taxi služba „Holand taxi“. U okviru akcije privedene su četiri osobe koje se sumnjiče za trgovinu drogom i pranje novca.

Tokom pretresa policija je privremeno oduzela dokumentaciju za koju se vjeruje da može biti relevantna za daljnji tok istrage. Prema dostupnim informacijama, istražitelji provjeravaju i sumnje da je pomenuta taxi služba duži period pružala usluge bez potrebnih dozvola, odnosno radila nelegalno.

Akcija je izvedena po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH, uz nadzor postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Pored Federalne uprave policije, operativnu podršku pružila je i Porezna uprava Federacije BiH. Istraga se nastavlja.