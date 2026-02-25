Pretresi u TK: Zaplijenjene veće količine droge

Pretresi u TK rezultirali su zapljenom većih količina materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, a više osoba je uhapšeno i predato Tužilaštvu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici Policijske uprave Kladanj su 24. februara 2026. godine u Kladnju zaustavili putničko motorno vozilo “Golf” nakon što su uočili da vozač čini saobraćajne prekršaje i ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Vozilom je upravljao R.H., rođen 1997. godine iz Lukavca.

Zbog sumnje da posjeduje nedozvoljene predmete, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Živinicama i uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršen je pretres vozila. Tom prilikom pronađena je biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu u ukupnoj količini od oko 2.160 grama, kao i 60 novčanica eura u apoenima od 50. Po nalogu postupajućeg tužioca R.H. je oduzeta sloboda te će nakon kriminalističke obrade biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istog dana, 24. februara 2026. godine u Tuzli, policijski službenici Uprave policije MUP-a TK, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku, postupali su po naredbi Općinskog suda u Tuzli i uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca. Izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata i dvorišta koje koristi A.M., rođen 1996. godine iz Tuzle.

Prilikom pretresa pronađena su tri pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, dva pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, metalna tacna sa bijelom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, digitalna vaga za precizno mjerenje, drobilica i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Pronađene materije su oduzete i bit će predmet vještačenja. Po nalogu tužioca, A.M. je oduzeta sloboda zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te će protiv njega biti poduzete zakonom predviđene mjere i radnje.

Također, istog dana u Tuzli izvršen je pretres lica K.B., rođenog 2007. godine iz Lukavca, kada su pronađena i privremeno oduzeta tri pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i jedan grumen osušene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.

Iz Uprave policije MUP-a TK saopćeno je da će i u narednom periodu, u skladu sa programskim ciljevima i strateškim opredjeljenjem, provoditi intenzivne aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju nelegalne proizvodnje i prometa opojnih droga, kao i drugih krivičnih djela, s ciljem unapređenja sigurnosti građana i zaštite zajednice od svih oblika kriminaliteta.