Vozač s gotovo 2,5 promila alkohola udario djevojčicu

Ali Huremović
Foto: Ilustracija

Maloljetna pješakinja ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer na lokalnoj cesti između Aladinića i Stoca. Prema informacijama iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, vozač koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola pobjegao je s mjesta nesreće, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhitila.

Nesreća se dogodila oko 21.40 sati, a sudarili su se automobil marke „Volkswagen“ kojim je upravljao B. J. (1993.) iz Stoca i pješakinja G. Č. (2011.), koja je zadobila ozljede neutvrđenog stupnja. Nakon nesreće vozač se udaljio s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo locirala.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 2,49 g/kg alkohola u organizmu. Vozač je lišen slobode, a na mjestu nesreće obavljen je očevid pod nadzorom dežurnog tužitelja.

