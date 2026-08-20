Nikšić i Crishock razgovarali o stabilnosti BiH i modernim tehnologijama na izborima

Nikšić i Crishock razgovarali su danas u Sarajevu o političkoj stabilnosti, radu institucija i potrebi da se otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini rješavaju kroz dijalog.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu Vlade FBiH s vršiocem dužnosti visokog predstavnika za BiH Louisom J. Crishockom. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

Nikšić je zahvalio Crishocku na posjeti i interesovanju za aktuelna pitanja, te istakao korektne i otvorene odnose koje Vlada Federacije BiH ima s Uredom visokog predstavnika.

Crishock je poručio da OHR održava otvoren dijalog s predstavnicima institucija i političkim subjektima u Bosni i Hercegovini. Naglasio je i posvećenost aktivnostima usmjerenim na očuvanje mira, stabilnosti i prosperiteta za sve građane.

Otvorena pitanja rješavati razgovorom

Tokom sastanka Nikšić i Crishock saglasili su se da otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini treba rješavati kroz dijalog.

Razgovarano je i o predstojećem izbornom procesu, pri čemu je posebno istaknut značaj uvođenja modernih tehnologija na izborima u Bosni i Hercegovini.

Sastanak Nikšića i Crishocka protekao je u znaku nastavka saradnje institucija Federacije BiH i OHR-a, uz naglasak na stabilnosti i funkcionisanju institucija.