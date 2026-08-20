Nikšić i Crishock razgovarali o stabilnosti BiH i modernim tehnologijama na izborima

Ali Huremović
Nikšić i Crishock razgovarali o stabilnosti BiH i modernim tehnologijama na izborima

Nikšić i Crishock razgovarali su danas u Sarajevu o političkoj stabilnosti, radu institucija i potrebi da se otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini rješavaju kroz dijalog.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu Vlade FBiH s vršiocem dužnosti visokog predstavnika za BiH Louisom J. Crishockom. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

Nikšić je zahvalio Crishocku na posjeti i interesovanju za aktuelna pitanja, te istakao korektne i otvorene odnose koje Vlada Federacije BiH ima s Uredom visokog predstavnika.

Crishock je poručio da OHR održava otvoren dijalog s predstavnicima institucija i političkim subjektima u Bosni i Hercegovini. Naglasio je i posvećenost aktivnostima usmjerenim na očuvanje mira, stabilnosti i prosperiteta za sve građane.

Otvorena pitanja rješavati razgovorom

Tokom sastanka Nikšić i Crishock saglasili su se da otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini treba rješavati kroz dijalog.

Razgovarano je i o predstojećem izbornom procesu, pri čemu je posebno istaknut značaj uvođenja modernih tehnologija na izborima u Bosni i Hercegovini.

Sastanak Nikšića i Crishocka protekao je u znaku nastavka saradnje institucija Federacije BiH i OHR-a, uz naglasak na stabilnosti i funkcionisanju institucija.

pročitajte i ovo

BiH

Nikšić razgovarao s preživjelim planinarima

BiH

Nikšić najavio Dan žalosti u FBiH zbog stradanja planinara na Elbrusu

Vijesti

Nikšić sa predstavnicima JOB-a o zakonu kojim se uvodi borački dodatak

BiH

Nikšić i Ginkel razgovarali o Južnoj plinskoj interkonekciji i energetskim projektima

Vijesti

Nikšić iz Potočara: Vrijeme je da politike negiranja genocida odu u...

Istaknuto

Energetski zaokret 2 u Tuzli: Najavljeno baterijsko skladište vrijedno 16,8 miliona...

BiH

Markiranje goriva u BiH šest puta skuplje nego u Srbiji, trošak bi mogli platiti građani

Vijesti

Objavljene konačne rang liste: Poznato ko dobija sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u TK

Vijesti

Nove tehnologije na izborima: Manje prostora za prevare, ali više rizika od nevažećih listića

Vijesti

Isak s delegacijom iz Poljske: Sigurnost važna za privlačenje investicija

Vijesti

Konaković odgovorio Turković uz flaminga: Ispuhujem ga već šest minuta, gospođo

Učitati više