Šta su poručili novoizabrani članovi Predsjedništva BiH?

Preliminarni rezultati Općih izbora donijeli su novi sastav Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović zadržava mandat bošnjačkog člana Predsjedništva, Željka Cvijanović mandat iz reda srpskog naroda, dok u Predsjedništvo iz reda hrvatskog naroda ulazi Darijana Filipović.

Nakon proglašenja rezultata, troje izabranih članova govorilo je o porukama birača i prioritetima za naredne četiri godine.

Bećirović: Naš put u EU i NATO moramo nastaviti

Denis Bećirović osvojio je novi mandat u Predsjedništvu BiH. U izbornoj utrci za bošnjačkog člana bio je ispred Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, a njegovu kandidaturu podržalo je 14 političkih stranaka okupljenih u koaliciju Ujedinjeni za državu BiH.

Nakon objave rezultata Bećirović je kazao da nije odustao uprkos pritiscima tokom kampanje.

„Prije devet mjeseci pozivali su me da se povučem, da odustanem. Čak su mi slali i pisma u kojima su pisali da je nemoguće izdržati to što su mi pripremili. Devet mjeseci poslije pred građanima Bosne i Hercegovine želim reći, nisam odustao, pobijedili smo“, poručio je Bećirović.

Kao jedan od prioriteta u narednom mandatu istakao je nastavak evropskih i euroatlantskih integracija.

„Ne smije biti promjena strateških, vojno-političkih pravaca BiH. Naš put u EU moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi“, rekao je Bećirović.

Filipović: Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2

Darijana Filipović bit će nova članica Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Nakon pobjede poručila je da želi drugačiji način funkcionisanja institucije, u kojem odnosi unutar Predsjedništva neće biti svedeni na preglasavanje.

„Želim da naš rad u sljedeće četiri godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu“, kazala je Filipović.

Poručila je da će zastupati i Hrvate koji joj nisu dali glas.

„Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti. Ali mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina Bosna i Hercegovina“, poručila je Filipović.

Cvijanović: Neću nikada izdati interese RS

Željka Cvijanović zadržava mandat u Predsjedništvu BiH iz reda srpskog naroda. Nakon objave prvih rezultata zahvalila je biračima i najavila nastavak politike koju je provodila i u prethodnom mandatu.

„Mogu obećati da neću nikada izdati interese RS i imat ću na umu potrebe svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. To nije samo obećanje, ono što smo radili do sada to pokazuje i preporučuje nas u narednom periodu“, kazala je Cvijanović.

Ona je izborni rezultat ocijenila kao pobjedu politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom.

Troje izabranih članova Predsjedništva BiH u naredni mandat ulaze s različitim političkim prioritetima – Bećirović je istakao nastavak evropskih i euroatlantskih integracija, Filipović drugačiji način rada unutar Predsjedništva, dok Cvijanović kao jedan od ključnih ciljeva navodi zaštitu interesa Republike Srpske.

Konačne rezultate Općih izbora utvrdit će Centralna izborna komisija BiH nakon završetka propisane izborne procedure.