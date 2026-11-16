Predsjedništvo BiH danas je zvanično započelo novi četverogodišnji mandat nakon konstituirajuće sjednice održane u Sarajevu. Dužnost su preuzeli Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, koja će u prvih osam mjeseci predsjedavati ovom državnom institucijom.

Na sjednici, koja je počela u 16 sati, predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba uručio je novoizabranim članovima certifikate, nakon čega su položili svečane zakletve. Novi saziv obavljat će dužnost do 2030. godine.

Predsjedništvo BiH: Cvijanović predsjedava prvih osam mjeseci

Željka Cvijanović, članica iz reda srpskog naroda, preuzela je predsjedavanje u skladu s pravilima rotacije. Predsjedavajući se mijenja svakih osam mjeseci, tako da će tokom četverogodišnjeg mandata svaki član dva puta obavljati ovu funkciju.

Cvijanović je tokom obraćanja poručila da domaći politički predstavnici trebaju preuzeti veću odgovornost za donošenje odluka. Kritikovala je međunarodna nametanja i naglasila potrebu za postizanjem kompromisa, uprkos različitim političkim stavovima.

Za Cvijanović je ovo drugi uzastopni mandat, kao i za Denisa Bećirovića, člana iz reda bošnjačkog naroda. Najveća promjena u novom sazivu odnosi se na poziciju člana iz reda hrvatskog naroda, koju je preuzela Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.

Filipović je na toj funkciji zamijenila Željka Komšića, koji je u Predsjedništvu proveo četiri mandata. Njeno imenovanje ujedno označava povratak HDZ-a BiH u državno Predsjedništvo nakon osam godina.

Govoreći o političkim prioritetima, Filipović je naglasila potrebu za stabilnom parlamentarnom većinom i izmjenama Izbornog zakona BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na izbor hrvatskog člana Predsjedništva.

Bećirović je u svom obraćanju istakao da Bosna i Hercegovina treba nastaviti strateški vanjskopolitički pravac prema Evropskoj uniji i NATO-u. Naglasio je i značaj regionalne saradnje, mira i ekonomskog razvoja.

Novo Predsjedništvo BiH izabrano je na Općim izborima održanim 4. oktobra, čije je rezultate Centralna izborna komisija potvrdila 3. novembra.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo je nadležno za vođenje vanjske politike, imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika države, zaključivanje međunarodnih ugovora u okviru svojih ovlaštenja te predlaganje godišnjeg državnog budžeta Parlamentarnoj skupštini BiH, uz preporuku Vijeća ministara.