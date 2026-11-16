BTC Živinice: Rođendanska čarolija i dalje traje uz pregršt poklona i odličnu atmosferu!

Rođendansko slavlje u BTC Živinice i dalje traje, a sedmi rođendan pod prepoznatljivim sloganom „Naših 7 razloga za sreću!“ donio je dane ispunjene odličnom atmosferom, druženjem i brojnim lijepim trenucima za sve generacije. Slavljenički duh ne jenjava, a pred posjetiocima su još tri dana zabave, novih iznenađenja i prilika za osvajanje vrijednih poklona. Sve do četvrtka, 19. novembra, u centru vas očekuju dinamične interaktivne igre s prigodnim poklonima, kao i popularna nagradna aktivnost Mystery Box, u kojoj najsretnije očekuju vrijedni shopping vaučeri.

Bilo da ste u potrazi za omiljenim jesenjim modnim komadima, želite uživati u opuštenoj kafi i druženju s dragim ljudima ili jednostavno osjetiti posebnu rođendansku atmosferu, BTC Živinice je ovih dana pravo mjesto za vas. Za sve koji žele isplanirati svoju posjetu, detaljan raspored preostalih aktivnosti i satnice dostupni su na zvaničnim društvenim mrežama centra.

A da je ovogodišnja rođendanska proslava ispunila očekivanja, najbolje svjedoče protekli dani i nezaboravni trenuci koji su obilježili vikend iza nas. BTC Živinice bio je ispunjen smijehom, druženjem i pozitivnom energijom, još jednom potvrđujući da nije samo omiljena shopping destinacija, već i mjesto susreta, zabave i stvaranja najljepših zajedničkih uspomena.

Posjetioci su tako s velikim oduševljenjem dočekali druženje s jednom od najpopularnijih regionalnih influenserica, Ildom Humić, koja je u centar donijela svoju prepoznatljivu harizmu, tople razgovore, strpljenje za svaku zajedničku fotografiju i posebne rođendanske poklone kojima je obradovala brojne prisutne. Subotnje poslijepodne pretvorilo se u pravu dječiju bajku kada je scenu preuzeo legendarni Kike Budalike, čiji je energični, raspjevani i humoristični nastup izazvao salve smijeha i pljeska, okupljajući mališane i njihove roditelje u zajedničkoj pjesmi i igri.

Poseban trenutak slavlja bila je i podjela rođendanske torte, uz koju su posjetioci i tim centra zajedno nazdravili sedmoj godini uspješnog rada i zajedništva.

Posjetioce Centra do 19. Novembra očekuje bogat program sa mnogo aktivnosti posebno za najmlađe. Modeliranje balona, nastup štulara, kreativna radionica i nastup mađioničara će donijeti mnogo zabave i lijepih trenutaka. Vidimo se u BTC Živinice, jer najljepši razlozi za sreću čekaju upravo vas!