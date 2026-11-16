Minimalna plata u FBiH za 2027. godinu još nije utvrđena

Minimalna plata u FBiH za 2027. godinu bila je jedna od glavnih tema današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.

Sindikati traže povećanje najnižih primanja radnika, dok poslodavci upozoravaju da novo povećanje mora biti usklađeno s mogućnostima privrede. Konačna odluka još nije donesena.

Savez samostalnih sindikata BiH predlaže povećanje minimalne plate, ali i uvođenje različitih iznosa u zavisnosti od stručne spreme potrebne za obavljanje određenih poslova. Time bi se visina najnižih primanja razlikovala prema zahtjevima radnog mjesta.

Predstavnici poslodavaca smatraju da povećanje plata mora biti ekonomski održivo, uz očuvanje konkurentnosti domaćih preduzeća i postojećih radnih mjesta. Ističu potrebu pronalaska rješenja koje će poboljšati standard zaposlenih, a da pritom ne ugrozi poslovanje privrednih subjekata.

Kako će se obračunavati minimalna plata u FBiH za 2027. godinu?

Dopremijer Federacije BiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević potvrdio je da se metodologija za utvrđivanje i usklađivanje minimalne plate neće mijenjati.

Prema važećoj uredbi, najniža plata za narednu godinu usklađuje se na osnovu dva ekonomska pokazatelja, rasta potrošačkih cijena i rasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH.

Prilikom obračuna uzima se 50 posto stope rasta potrošačkih cijena i 50 posto stope rasta bruto domaćeg proizvoda, na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku za period od januara do septembra tekuće godine.

To znači da će na konačno usklađivanje minimalne plate za 2027. godinu utjecati kretanje inflacije i ekonomski rast zabilježen tokom prvih devet mjeseci 2026. godine.

Odluka o najnižoj plati očekuje se do kraja godine

Kraljević je naglasio da se u ovom trenutku ne može govoriti o konkretnom iznosu minimalne plate jer još nisu dostupni svi potrebni službeni statistički podaci.

Nakon što Federalni zavod za statistiku objavi relevantne pokazatelje, bit će moguće izračunati iznos usklađivanja prema propisanoj metodologiji.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća učestvovali su predstavnici Vlade FBiH, sindikata i poslodavaca, koji su razmatrali mogućnosti povećanja primanja radnika u okolnostima rasta životnih troškova i opterećenja privrede.

Prema važećim propisima, najniža plata za narednu kalendarsku godinu usklađuje se do kraja tekuće godine, a konačnu odluku o njenoj visini donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.