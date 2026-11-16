Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije: Poštovanje različitosti temelj je zajedničkog života

Međunarodni dan tolerancije obilježava se danas, 16. novembra, širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o važnosti međusobnog razumijevanja, poštovanja različitosti i zaštite ljudskih prava. Ovaj datum podsjeća na potrebu suzbijanja diskriminacije, predrasuda i govora mržnje, ali i na odgovornost svakog pojedinca da doprinese društvu u kojem se poštuju prava svih građana.

Obilježavanje ovog dana ustanovljeno je 1996. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom je 16. novembar proglašen Međunarodnim danom tolerancije. Godinu ranije, na isti datum, UNESCO je usvojio Deklaraciju o principima tolerancije, dokument kojim su postavljeni temelji međunarodnog djelovanja u borbi protiv netolerancije.

Prema UNESCO-ovoj deklaraciji, tolerancija ne znači ravnodušnost prema nepravdi niti prihvatanje svakog ponašanja, već podrazumijeva poštovanje, prihvatanje i uvažavanje različitih kultura, uvjerenja i načina života. Istovremeno, tolerancija ne može biti opravdanje za kršenje osnovnih ljudskih prava.

Međunarodni dan tolerancije podsjeća na važnost obrazovanja

Posebna uloga u razvijanju tolerancije pripada obrazovnim institucijama, porodici i medijima. Kroz obrazovanje, otvoren dijalog i upoznavanje različitih kultura moguće je smanjiti predrasude koje često nastaju zbog neznanja, straha ili nedostatka međusobnog razumijevanja.

U svakodnevnom životu tolerancija se ogleda u poštovanju tuđih stavova, vjerskih i kulturnih razlika, ravnopravnom odnosu prema ljudima te spremnosti na razgovor i onda kada postoje neslaganja. To ne podrazumijeva odustajanje od vlastitih uvjerenja, nego prihvatanje činjenice da i drugi imaju pravo na svoje mišljenje i identitet.

U Bosni i Hercegovini, društvu koje karakterišu različite nacionalne, vjerske i kulturne zajednice, pitanje tolerancije posebno je povezano s međusobnim povjerenjem, suživotom i poštovanjem prava drugih.

Međunarodni dan tolerancije ujedno je prilika da se ukaže na posljedice diskriminacije i isključivanja pojedinaca ili grupa iz društvenog života. UNESCO kroz svoje programe posebno naglašava značaj obrazovanja za ljudska prava, nenasilja i međukulturnog dijaloga, s ciljem razvijanja društava u kojima se razlike ne koriste kao razlog za sukobe i podjele.