Potrošačka korpa u BiH skoro 3.600 KM

Sindikalna potrošačka korpa u oktobru 2026. godine iznosila je 3.594,20 KM, dok je prosječna neto plata u Federaciji BiH dostigla 1.741 KM. Prema najnovijim podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, jedna prosječna plata pokriva tek 48,44 posto procijenjenih mjesečnih troškova četveročlane porodice.

Podaci pokazuju da porodici koja raspolaže jednom prosječnom platom za pokrivanje svih troškova iz sindikalne potrošačke korpe nedostaju 1.853,20 KM mjesečno.

Još je izraženija razlika kod radnika koji primaju minimalnu platu od 1.027 KM. Njihova primanja pokrivaju svega 28,58 posto vrijednosti potrošačke korpe, što znači da im za procijenjene mjesečne potrebe četveročlane porodice nedostaje 2.567,20 KM.

Gotovo polovina potrošačke korpe odlazi na hranu

Najveći dio troškova četveročlane porodice odnosi se na prehranu, koja čini 46,38 posto ukupne vrijednosti sindikalne potrošačke korpe.

To znači da porodica za osnovne prehrambene potrebe mjesečno treba izdvojiti približno 1.667 KM, gotovo koliko iznosi jedna prosječna neto plata u Federaciji BiH.

Troškovi stanovanja i komunalnih usluga učestvuju sa 12,53 posto, dok obrazovanje i kultura čine 12,52 posto ukupnih izdataka.

Za odjeću i obuću predviđeno je 11,13 posto potrošačke korpe, a za higijenu i održavanje zdravlja 7,71 posto.

Održavanje domaćinstva učestvuje sa 5,57 posto, dok se na prijevoz odnosi 4,18 posto ukupnih troškova.

Minimalna plata pokriva manje od trećine mjesečnih potreba

Prema odluci Vlade Federacije BiH, minimalna plata u 2026. godini iznosi 1.027 KM, što je znatno ispod vrijednosti sindikalne potrošačke korpe.

Radnik koji prima minimalnu platu svojim mjesečnim primanjima ne može pokriti ni procijenjene troškove prehrane četveročlane porodice, koji prema oktobarskoj računici iznose približno 1.667 KM.

Prosječna neto plata u Federaciji BiH za septembar, prema posljednjim dostupnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, iznosila je 1.741 KM.

Iako je prosječna plata veća od minimalne za 714 KM, ni ona nije dovoljna za pokrivanje polovine ukupnih mjesečnih izdataka koje je izračunao Savez samostalnih sindikata BiH.

Kako se izračunava sindikalna potrošačka korpa?

Sindikalna potrošačka korpa predstavlja procjenu minimalnih mjesečnih životnih troškova porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih jedno pohađa osnovnu, a drugo srednju školu.

Prilikom izračuna troškova prehrane korištene su cijene 86 prehrambenih artikala iz tri trgovačka centra.

U kategoriju higijene i održavanja zdravlja uključeno je deset stavki, dok se troškovi stanovanja i komunalnih usluga obračunavaju kroz šest stavki.

Vrijednost potrošačke korpe tako obuhvata procijenjene troškove prehrane, stanovanja, higijene, obrazovanja, odjeće, obuće, prijevoza i održavanja domaćinstva.

Prema oktobarskom obračunu Saveza samostalnih sindikata BiH, za pokrivanje troškova jedne četveročlane porodice potrebne su više od dvije prosječne ili približno tri i po minimalne plate u Federaciji BiH.