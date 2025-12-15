Sindikalna potrošačka korpa za novembar iznosila 3.355,25 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za novembar 2025. godine iznosi 3.355,25 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za septembar 2025. iznosila je 1.603 KM (posljednji podatak objavljen od Federalnog zavoda za statistiku), a minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 1.000 KM, pa je pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom 47,78 posto, a minimalnom platom 29,80 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi): prehrana – 42,64 posto, stanovanje i komunalne usluge – 14,73 posto, higijena i održavanje zdravlja – 9,25 posto, obrazovanje i kultura – 10,73 posto, odjeća i obuća – 11,92 posto, prijevoz – 4,77 posto i održavanje domaćinstva – 5,96 posto

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.