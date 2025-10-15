Sindikalna potrošačka korpa u septembru iznosila 3.431 KM, prosječna plata pokriva manje od polovine troškova

Sindikalna potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini za mjesec septembar 2025. godine iznosi 3.431,60 KM, podaci su koje je objavio Savez samostalnih sindikata BiH. U poređenju s prosječnom platom u Federaciji BiH, koja je za juli 2025. iznosila 1.628 KM prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, pokrivenost sindikalne korpe prosječnom platom iznosi svega 47,44 posto. Minimalna plata, utvrđena odlukom Vlade FBiH, iznosi 1.000 KM, što znači da ona pokriva tek 29,14 posto potrošačke korpe.

Sindikalna potrošačka korpa izračunata je na osnovu minimalnih troškova života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece – jedno školarac, a drugo srednjoškolac. Prema strukturi korpe, najviše troškova odnosi se na prehranu, čak 41,80 posto, dok na stanovanje i komunalne usluge otpada 14,18 posto. Na higijenu i održavanje zdravlja izdvajalo se 9,05 posto, na obrazovanje i kulturu 13,99 posto, a na odjeću i obuću 10,49 posto. Troškovi prijevoza učestvuju sa 4,66 posto, dok održavanje domaćinstva čini 5,83 posto ukupne vrijednosti korpe.

Za izradu podataka korištene su cijene iz tri trgovačka centra u BiH, i to za 86 artikala u kategoriji prehrane. U kategoriji higijene i održavanja zdravlja obračunati su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge za šest osnovnih troškova.