Eurostat: U BiH 17,51 posto radnika ima niske plaće, u EU taj udio iznosi 15 posto

Podaci Eurostata pokazuju da niske plaće nisu problem ograničen samo na Bosnu i Hercegovinu, u Evropskoj uniji 15 posto ukupne radne snage prima nisku plaću, odnosno zaradu koja iznosi dvije trećine ili manje od prosječne plaće u državi. Istovremeno se bilježi izražen rodni jaz, prema istim podacima 18,2 posto žena ima niske plaće, dok je taj udio kod muškaraca 12,5 posto, a posebno su pogođeni mlađi radnici, jer je svaki četvrti radnik s niskom plaćom u EU mlađi od 30 godina.

Najviše radnika s niskim plaćama u EU zaposleno je u ugostiteljstvu i prehrambenoj industriji, gdje taj udio iznosi 35,1 posto, zatim u administrativnim i pomoćnim uslugama, gdje je 32 posto zaposlenih u kategoriji niskih plata. U poređenju 33 države Evrope, Bosna i Hercegovina se nalazi na 13. mjestu s udjelom od 17,51 posto radne snage koja ima niske plaće, dok je najnepovoljnija situacija u Bugarskoj s 26,84 posto. Najmanji udio niskih plaća bilježi Portugal, gdje je taj procenat 1,77.

Kada je riječ o državama bivše Jugoslavije, udio radne snage s niskim plaćama u Srbiji iznosi 21,89 posto, u Hrvatskoj 18,57 posto, dok je u Sloveniji 9,38 posto. Njemačka je, prema Eurostatovoj listi, na devetom mjestu s 18,98 posto radnika koji imaju niske plaće, dok je Albanija odmah iza Bosne i Hercegovine, na 14. mjestu, sa 16,35 posto.

U Bosni i Hercegovini raniji podaci ukazuju da više od 200.000 radnika u Federaciji BiH prima najnižu plaću. Minimalna plaća u FBiH je nakon odluka Vlade rasla, prošle godine iznosila je 1.000 KM, a u ovoj godini povećana je na 1.027 KM. U Republici Srpskoj minimalna plaća od početka 2026. iznosi 1.000 KM za najjednostavnije poslove, uz više iznose minimalca prema stepenu stručne spreme, od 1.050 KM za trogodišnju srednju stručnu spremu do 1.450 KM za visoku stručnu spremu.

Zanimljiv podatak donosi i istraživanje Alma Career BH, prema kojem u Bosni i Hercegovini visina plaće tokom 2025. godine nije bila presudan faktor pri izboru poslodavca, najviše ispitanika kao ključan element navelo je dobre međuljudske odnose, dok je plaća bila na drugom mjestu.