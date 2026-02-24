Dežurstvo 140 KM u RS, 500 KM u FBiH: Drastične razlike u platama medicinara

Iako je u Republici Srpskoj najavljeno povećanje plata medicinskim radnicima od pet posto, uz linearni dodatak od 250 KM, primanja ljekara i dalje su osjetno niža u odnosu na kolege u Federaciji BiH.

Prema riječima predsjednika Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovice Mišića, trenutna plata doktora specijaliste sa minimalnim koeficijentom iznosi 2.400 KM, sa srednjim 2.550 KM, dok je maksimalna oko 2.700 KM, iako je rijetko ko ostvaruje.

„U to su uključeni i topli obrok i regres. Svi ostali imaju dodatak na platu za topli obrok i regres, ali mi nemamo. Ključni argument je da vam plata nije iste visine kada ste na odmoru i kada radite, što nije po zakonu“, rekao je Mišić.

Poseban problem, kako ističe, predstavljaju naknade za dežurstva. U sekundarnim i tercijarnim ustanovama u RS-u dežurstvo radnim danom plaća se nešto manje od 140 KM, dok je vikendom oko 200 KM. Poređenja radi, u Tešnju, svega deset kilometara od Doboja, dežurstvo radnim danom iznosi 300 KM, a vikendom 500 KM.

Mišić upozorava da najavljeno linearno povećanje od 250 KM zapravo nije trajno povećanje plate, već dodatak koji se isplaćuje samo za dane provedene na radu.

„To znači da doktor ili zdravstveni radnik koji je na odmoru, bolovanju ili su praznici nema to povećanje. Ono važi samo za dane kada je na dužnosti. To je dodatak. Doktor ima 33 dana godišnjeg odmora, što znači da se ta plata uvećana za 250 maraka ne isplaćuje cijele godine nego deset i po mjeseci“, pojasnio je Mišić, dodajući da se i uzimanje slobodnih dana odražava na umanjenje tog dodatka.

S druge strane, u Federaciji BiH osnovne plate ljekara opće prakse kreću se od 2.100 do 3.080 KM, bez dodataka za dežurstva i staž, navela je predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Marina Berberović.

„Što se tiče specijalista plate se kreću od 2.500 KM do 3.700 maraka“, istakla je Berberović, napominjući da su najniže plate u Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu 10.

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo Izet Hočko kazao je da plata ljekara specijaliste u ovom kantonu trenutno iznosi 3.650 KM bez dodataka.

„Posljednjim povećanjem plate medicinskim radnicima su povećane za deset posto. Na neki način jesmo zadovoljni, ali s obzirom na kretanje cijena i standard moraćemo to korigovati opet jer to što dobijamo ovog trenutka nije dovoljno za normalan život“, naglasio je Hočko.

Razlike su vidljive i kod medicinskih sestara. U Republici Srpskoj primanja su niža nego u Federaciji, gdje se plate za srednju stručnu spremu kreću od 1.100 do 1.600 KM, dok u Kantonu Sarajevo dosežu oko 1.700 KM.

Uprkos najavljenim povećanjima, razlika u primanjima između entiteta ostaje značajna, posebno kada se uzmu u obzir dodatci za dežurstva i način obračuna plata.