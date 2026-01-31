Ljekar savjetuje: Svi bi nakon 40. godine trebali obaviti ove četiri pretrage

Ulaskom u četrdesete godine života, praćenje promjena u organizmu postaje znatno važnije nego ranije. Ljekar opće prakse dr. Dean Eggitt ističe da nekoliko osnovnih krvnih pretraga može pomoći u ranom otkrivanju zdravstvenih problema, često i prije nego što se pojave prvi simptomi.

Prema njegovim riječima, četiri ključne provjere, lipidogram, funkcija bubrega, nivo šećera u krvi i krvni pritisak, predstavljaju temelj proaktivne brige o zdravlju i rane prevencije ozbiljnih bolesti.

Holesterol i zdravlje srca: Šta pokazuje lipidogram

Kako godine prolaze, tijelo sve teže uklanja štetni kolesterol iz krvotoka, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara, kao i razvoja visokog krvnog pritiska. Dr. Eggitt naglašava da je lipidogram jedna od najvažnijih analiza za praćenje zdravlja srca.

Kolesterol je neophodan za normalno funkcionisanje ćelija, ali prekomjerna količina takozvanog lošeg LDL kolesterola dovodi do stvaranja masnih naslaga u arterijama. Te naslage sužavaju krvne sudove i povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti. S druge strane, HDL ili dobri kolesterol pomaže u uklanjanju LDL-a iz organizma.

Preporučene vrijednosti su LDL ispod 4 mmol/L, dok bi HDL trebao biti iznad 1,0 mmol/L kod muškaraca i 1,2 mmol/L kod žena. Zdrava ishrana sa manje zasićenih masti, redovna fizička aktivnost i umjeren unos alkohola mogu značajno doprinijeti regulaciji kolesterola.

Lipidogram uključuje i mjerenje triglicerida, masti koje se nalaze u namirnicama poput mesa, mliječnih proizvoda i avokada. Iako su potrebni u malim količinama, povišene vrijednosti mogu povećati rizik od dijabetesa, gojaznosti, pa čak i određenih oblika raka.

Tihi problemi s bubrezima: Zašto je važan kreatinin

Bubrezi imaju ključnu ulogu u uklanjanju štetnih materija iz organizma, održavanju ravnoteže tečnosti i regulaciji krvnog pritiska. Ipak, hronična bolest bubrega često se razvija bez ikakvih simptoma i otkriva tek u kasnijim fazama.

Krvna analiza kreatinina u serumu pomaže u procjeni koliko efikasno bubrezi filtriraju otpadne materije. Povišene vrijednosti mogu ukazivati na oštećenje bubrega. Dr. Eggitt upozorava da se, uglavnom zbog starenja i povišenog krvnog pritiska, procjenjuje da najmanje milion ljudi živi s bolešću bubrega, a da toga nisu svjesni.

Neliječeni problemi s bubrezima dodatno povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara, zbog čega je redovno praćenje ključno za pravovremenu reakciju i uspješnije liječenje.

Provjera šećera u krvi: Prevencija dijabetesa na vrijeme

Povišen nivo šećera u krvi može godinama neprimjetno oštećivati organizam prije nego što se pojave jasni simptomi. Dr. Eggitt posebno naglašava važnost testa HbA1c, koji pokazuje prosječnu vrijednost šećera u krvi tokom dužeg vremenskog perioda.

Visok HbA1c ukazuje na dugotrajno povišene vrijednosti glukoze, što povećava rizik od komplikacija poput oštećenja živaca, problema s vidom i ozbiljnih stanja kao što je dijabetička ketoacidoza.

Kratkotrajna povećanja šećera mogu se javiti usljed stresa, bolesti ili fizičke neaktivnosti, ali trajno povišene vrijednosti ukazuju na ozbiljniji poremećaj. Stručnjaci preporučuju uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i redovne obroke u isto vrijeme kako bi se nivo šećera držao pod kontrolom.

Krvni pritisak: Najčešći problem bez simptoma

Visok krvni pritisak, odnosno hipertenzija, jedan je od najrasprostranjenijih zdravstvenih problema, ali i jedan od najčešće neotkrivenih. Normalnim se smatra pritisak između 90/60 i 120/80 mmHg. Osobama starijim od 40 godina savjetuje se održavanje vrijednosti oko 115/75 mmHg kako bi se smanjio rizik od srčanog udara.

Vrijednosti iznad 135/85 mmHg kod kućnog mjerenja, odnosno 140/90 mmHg u ambulanti, smatraju se povišenim. S obzirom na to da hipertenzija rijetko izaziva simptome, jedini način njenog otkrivanja je redovno mjerenje.

Promjene životnih navika, smanjenje tjelesne težine, manji unos alkohola i kofeina, najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti sedmično te uravnotežena ishrana mogu značajno pomoći u regulaciji krvnog pritiska.

Zdravlje u srednjim godinama: Ključ za dug i kvalitetan život

Dr. Eggitt ističe da bolje razumijevanje vlastitog tijela u četrdesetim godinama može imati presudan uticaj na kvalitet i dužinu života.

„Briga o tijelu u srednjim godinama od presudne je važnosti. Krvne pretrage su jedan od najboljih načina da provjerite da li je vaše zdravlje u dobrom stanju i da na vrijeme prepoznate znakove upozorenja, prije nego što bude kasno“, poručuje on.

Praćenjem lipidograma, funkcije bubrega, nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska moguće je na vrijeme prepoznati zdravstvene rizike i preduzeti konkretne korake ka očuvanju zdravlja u godinama koje dolaze.