Vlada FBiH utvrdila osnovicu za obračun plaća policijskih službenika

Jasmina Ibrahimović
Vlada TK utvrdila iznose socijalnih prava za 2026. godinu, osigurano više od 35 miliona KM
Foto: RTV Slon

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika. Sporazum predviđa utvrđivanje osnovice u iznosu od 540 KM za obračun plaća policijskih službenika, te da se ova osnovica primjenjuje od 1. januara 2026. godine.

S ciljem utvrđivanja osnovice za obračun plaća policijskih službenika sačinjen je prijedlog predmetne odluke, čiji je sastavni dio Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika koji se zaključuje između Vlade Federacije BiH i Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Predlagač u razlozima za donošenje odluke, između ostalog, navodi da je Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH propisano da se visina osnovice za obračun plaće policijskih službenika utvrđuje na osnovu najniže neto satnice dogovorene između Vlade Federacije BiH i sindikata, a na način da se najniža neto satnica množi s fondom radnih sati u mjesecu.

