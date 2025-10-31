Svjetski dan štednje danas više nije samo datum u kalendaru, nego prilika da se zapitamo kako štedjeti u vremenu kada novac svakog mjeseca vrijedi sve manje. Inflacija, rast cijena i visoke kamate tjeraju mnoge da odustanu od štednje, iako je upravo sada ona važnija nego ikada.

U vremenima kada cijene rastu brže od plata, štednja nije luksuz, nego način da se zadrži kontrola. Ona počinje od razumijevanja vlastitih navika i odluka koje donosimo svakodnevno, od načina na koji kupujemo, do toga kako koristimo kartice i planiramo budžet.

Svjetski dan štednje i stvarna vrijednost novca

Vrijednost novca koji čuvamo na računu nije ista kao prije godinu dana. Inflacija tiho smanjuje našu kupovnu moć, pa čak i ako redovno štedimo, realna vrijednost te ušteđevine pada. Kada je kamata na štednju manja od stope inflacije, gubimo, i to često ne primijetimo odmah.

Zato je štednja danas kombinacija svjesne potrošnje i informisanih odluka. Nije dovoljno „ostaviti po strani“, potrebno je razumjeti kako novac radi. Znati šta znači efektivna kamatna stopa, kako izračunati stvarni trošak kredita i kada se zaista isplati kupovina na rate.

Praktični alati i savjeti za pametno planiranje budžeta

Prvi korak ka stvarnoj štednji je planiranje budžeta. Nije potrebno biti ekonomista, dovoljno je nekoliko pravila koja pomažu da novac ne nestane već u prvoj sedmici nakon plate.

Pratite troškove. Postoje besplatne aplikacije poput Wallet, Spendee ili Money Manager u koje možete unijeti svaku kupovinu. Već nakon mjesec dana dobićete jasnu sliku gdje odlazi vaš novac. Sve tri aplikacije su dostupne na Google Play i App Store platformama, a iako ne nude automatsko povezivanje s bankama u BiH, idealne su za ručno vođenje troškova i stvaranje navike finansijske kontrole.

Koristite pravilo 50/30/20. Polovina prihoda ide na osnovne potrebe, 30% na želje, a 20% na štednju ili otplatu dugova. Ako ne možete odmah 20%, počnite sa 5% i povećavajte postepeno.

Idite u prodavnicu sa spiskom. Impulsivna kupovina je neprijatelj svake štednje. Napravite spisak potrebnih stvari i držite ga se, naročito u velikim marketima gdje su police osmišljene tako da podstiču neplaniranu potrošnju. Kada imate spisak, svjesnije trošite i rjeđe kupujete ono što vam zapravo ne treba.

Ne kupujte gladni. Zvuči banalno, ali istraživanja pokazuju da ljudi koji idu u prodavnicu gladni troše i do 20% više. Glad nas čini impulzivnima i tjera da kupimo više nego što nam treba.

Izbjegavajte „sitne troškove“ koji se ne čine važnim. Kafa, sok, cigarete, aplikacije, male kupovine od par maraka… sve to zajedno mjesečno zna „pojesti“ i do pola računa za struju. Vođenje evidencije tih „sitnica“ otkriva pravu sliku.

Dogovorite kućno pravilo od 24 sata. Kad poželite nešto što nije nužno, sačekajte 24 sata prije kupovine. Ako i sutra želite isto, onda kupite. Ako ste zaboravili, to nije bila potreba, nego impuls.

Provjerite pretplate. Mnogi zaborave da plaćaju streaming servise, aplikacije ili članarine koje više i ne koriste. Pregledajte kartične izvode i otkažite ono što ne koristite. To je najbrža ušteda bez odricanja.

Kupujte sezonski. Voće, povrće, odjeća i obuća najjeftiniji su van sezone. Ako unaprijed planirate, možete uštedjeti i do trećine cijene.

Napravite “no spend” dane. Odaberite jedan dan u sedmici kada nećete potrošiti ništa osim osnovnog. Mnogi shvate koliko impulzivno troše tek kad pokušaju da ne potroše ništa 24 sata.

Odvojite štedni račun. Kada se novac nalazi na istom računu s kojeg trošite, teško ga je sačuvati. Automatski prijenos na poseban račun, makar i male sume, pravi naviku.

Budžet nije ograničenje, već alat koji vam omogućava da sami odlučujete o svojim prioritetima.

Kupovina na sniženjima, na rate i u second hand prodavnicama

Sniženja i rate ne moraju biti neprijatelji štednje, ako ih koristimo promišljeno.

Kupovina na sniženju ima smisla samo ako bismo predmet kupili i po punoj cijeni. Ako nešto kupujemo zato što je „jeftinije nego inače“, to nije štednja nego impuls.

Kupovina na rate može biti korisna kod većih ulaganja: bijela tehnika, edukacija, energija doma. Ali prije nego potpišemo ugovor, vrijedi provjeriti efektivnu kamatnu stopu, jer „0% kamata“ često znači da je trošak već uračunat u cijenu proizvoda.

A jedan od najjednostavnijih načina da se stvarno uštedi jeste second hand kupovina.

Prodavnice rabljene odjeće i online platforme nude odjeću, knjige, namještaj i dječje stvari po višestruko nižim cijenama, često u odličnom stanju. Kupovina iz druge ruke nije samo finansijska odluka, nego i način da se smanji potrošnja i otpad. U vremenu inflacije, to postaje i pitanje pameti, ne samo stila.

Kako štedjeti i povećati finansijsku pismenost svakog dana

Finansijska pismenost znači razumjeti da male odluke čine razliku. Odustati od nepotrebne pretplate, ponijeti kafu od kuće, ne koristiti karticu za svaku sitnicu, sve to na godišnjem nivou može značiti stotine maraka ušteđenih sredstava.

Pametna štednja uključuje i ulaganje u znanje: čitanje o ličnim finansijama, praćenje kurseva i razumijevanje osnovnih pojmova poput inflacije, kamate i kreditnog rizika. Što bolje razumijemo novac, to lakše upravljamo njime.

Mini kviz: Provjerite koliko ste finansijski pismeni

Ako inflacija iznosi 8%, a kamata na štednju 2%, da li vaš novac raste ili gubi vrijednost?

Gubi vrijednost. Cijene rastu brže od kamate, pa realna kupovna moć opada. Ako plaćate samo minimalni iznos na kreditnoj kartici, da li dug nestaje?

Ne. Plaćate uglavnom kamatu, dok glavnica ostaje gotovo ista. Šta znači efektivna kamatna stopa (EKS)?

Ukupna cijena kredita. Uključuje kamatu, naknade i provizije. Da li kupovina „na rate bez kamata“ uvijek znači da je povoljnija?

Ne nužno. Često je trošak već uračunat u osnovnu cijenu. Koliki dio prihoda se preporučuje odvajati za štednju?

Oko 10% ako je moguće, ali redovnost je važnija od iznosa.

Štednja kao odluka, a ne slučajnost

Štednja nije kazna ni odricanje, nego osjećaj kontrole nad vlastitim životom.

Čak i u vremenu kada inflacija smanjuje vrijednost novca, svaka odluka donosi razliku; od toga kako kupujemo, do toga koliko znamo o novcu koji zarađujemo.

Svjetski dan štednje zato nije samo prilika da se sjetimo koliko trošimo, nego da naučimo više o tome kako zadržati ono što već imamo. Jer pravi luksuz danas nije imati mnogo, nego znati upravljati s onim što imamo.

