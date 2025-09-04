Od 1. septembra struja skuplja: Evo koji uređaj vam pravi najveći račun u kući

Struja skuplja od septembra

Od 1. septembra domaćinstva u Federaciji Bosne i Hercegovine plaćaju električnu energiju po novim, višim cijenama.

Stupio je na snagu sistem blok tarifa za korisnike Elektroprivrede BiH, pa će računi ubuduće zavisiti od mjesečne potrošnje.

Oni koji troše manje, bit će u povoljnijem položaju, dok će domaćinstva s većom potrošnjom struju plaćati skuplje.

Kako funkcionišu nove tarife

Prema novom sistemu, potrošnja do 350 kWh ulazi u zelenu tarifu, između 351 i 1000 kWh u plavu, dok će sve iznad 1000 kWh ulaziti u crvenu tarifu s najvišom cijenom.

Za korisnike jednotarifnih brojila, cijena se kreće od 15,90 do 16,50 feninga po kilovatu, dok su za dvotarifna brojila cijene dodatno razdvojene na višu i nižu tarifu. Na sve se obračunava PDV od 17 posto, kao i naknade za brojila i obnovljive izvore energije.

Građani su pozvani da sami evidentiraju stanje brojila na dan uvođenja novih cijena, jer će to direktno uticati na konačan obračun. Oni koji imaju brojila s daljinskim očitanjem neće morati dostavljati podatke.

Ko najviše troši struje u domaćinstvu

Mjerenja potrošnje pokazuju da je bojler daleko najveći potrošač u stanu. Bojler od 50 litara za samo 15 dana potrošio je 50 kWh, što trenutno iznosi oko 8,50 KM.

To znači da prosječno troši 3,3 kWh dnevno, a ta brojka zimi rapidno raste jer je vodu potrebno dodatno zagrijavati. U domaćinstvima s više članova, bojler bez dileme zauzima prvo mjesto među uređajima koji “gutaju” struju.

Mašina za veš i sušilica – skriveni neprijatelji računa

Visoko na listi potrošača su i mašina za veš i sušilica. Jedno pranje veša, zavisno od programa, troši između 300 W i 1,3 kWh, a najskuplje je pranje bijelog veša na 60 ili 90 stepeni.

Sušilica bez toplotne pumpe troši gotovo 3 kWh po ciklusu, što je u prosjeku 0,50 KM po jednom korištenju, a cijena će rasti s novim tarifama.

Mašina za suđe – tiha potrošačka zamka

Iako se često čini praktičnijom opcijom, mašina za suđe troši između 0,8 i 1,2 kWh po pranju. Kada se koristi svakodnevno, njen utjecaj na mjesečni račun postaje sve izraženiji, posebno uz skuplju struju.

Kako smanjiti potrošnju i spasiti novčanik

Stručnjaci savjetuju da bojler ne mora raditi 24 sata dnevno, da se veš može prati na nižim temperaturama i da se, barem ljeti, vrati na sušenje veša na zraku.

Svaka promjena navike, ma koliko mala, može donijeti značajnu uštedu na kraju mjeseca.

S obzirom na novi sistem obračuna i skuplje tarife, pravo je vrijeme da domaćinstva obrate pažnju na uređaje koji troše najviše i da izbjegnu da njihov račun za struju pređe u “crvenu zonu”.

