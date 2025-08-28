Posthumno priznanje Samiru Mustafiću predložila je vijećnica Gradskog vijeća Tuzla, mr. iur. Berisa Ahmetović, s prijedlogom da grad odlikuje policijskog službenika Tuzlanskom plaketom ili Poveljom Grada Tuzla.

U obrazloženju se podsjeća da je Samir Mustafić 27. marta 2025. izgubio život obavljajući službenu dužnost i spašavajući građane, te da je njegov čin hrabrosti i požrtvovanosti ostavio snažan trag u zajednici.

Inicijativa naglašava da Mustafićeva hrabrost, profesionalizam i nesebična žrtva predstavljaju izuzetan doprinos društvu, te predlaže da se, zbog posebnih okolnosti, postupi izvan uobičajene konkursne procedure.

U skladu s tim, traži se da Komisija za odlikovanja i priznanja razmotri prijedlog, kako bi posthumno priznanje Samiru Mustafiću bilo uručeno na javnom činu i zabilježeno kao trajni izraz zahvalnosti porodici i kolegama.

Vijećnica je zatražila i da se sjednica Gradskog vijeća, ukoliko se bude održavala u vrijeme komemoracije ili dženaze, privremeno pauzira kako bi se na primjeren način odala počast preminulom policijskom službeniku.

Inicijativa je upućena predsjedavajućoj Gradskog vijeća Tuzla na dalje razmatranje nadležnoj komisiji, a cilj je da posthumno priznanje Samiru Mustafiću postane zvanična odluka grada.