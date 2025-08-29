Samir Mustafić ispraćen kao heroj: Policajac koji je život dao spašavajući drugi

Samir Mustafić je 2015. godine obukao policijsku uniformu, simbol teškog i časnog posla u kojem je služba drugima uvijek ispred lične sigurnosti. Ostaće upamćen kao čovjek koji je do posljednjeg daha živio ono što je vjerovao- da vrijedi dati život kako bi se spasio drugi.

„Izuzetno mi je teško danas pričati jer Samira pamtim samo po dobrim stvarima. To je čovjek dobrog srca, iskrenog osmijeha, dobar prijatelj kojeg je svako od kolega, od građana volio, cijenio. Teško mi je stvarno da nađem neke adekvatne riječi. Uglavnom, Samir nas je sve zadužio da ga pamtimo, da pamtimo njegova dobra djela, da budemo tu uz njegovu porodicu i da ga svakodnevno spominjemo samo po dobru“, govori Mirnes Husić, Samirov kolega policajac.

Bio je patrolni policajac, radio u saobraćaju, a kasnije i u jedinici za sprečavanje narušavanja javnog reda. Službu je, kažu njegove kolege, obavljao hrabro i predano, baš onako kako je i živio. Uvijek s osmijehom.

„Samir, kolega, dobar čovjek prije svega, dobar otac, sin, brat, suprug. Čovjek koji je poštovao sve oko sebe, uvijek nasmijan, vedar. Na posao je išao s osmijehom, s posla se vraćao s osmijehom ne utičući na druge nimalo negativno i po tome ćemo ga sigurno najviše i pamtiti. Izuzetno profesionalan, hrabar, što ga je na kraju i koštalo života”, rekao je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP-a TK.

Samir je poginuo 27. marta pokušavajući, zajedno sa kolegama, spasiti bjegunca koji je skočio u nabujalu rijeku Jalu u Tuzli, a potraga za njim trajala je pet mjeseci.

Nakon pet mjeseci neumorne potrage, u nedjelju 24. augusta, pronađeno je beživotno tijelo policajca Samira Mustafića, koji je tragično stradao u martu ove godine. Od njega su se danas oprostili porodica i prijatelji, kolege te brojni sugrađani. Samir je život izgubio na dužnosti, pokušavajući spasiti drugi život, a ostat će upamćen upravo tako- kao human, požrtvovan i hrabar čovjek.

Za mnoge njegove kolege to je bila i lična borba.

„Samira poznajem od kako je zasnovao radni odnos u policiji. Krasile su ga sve najbolje osobine. Imao je izuzetno dobar odnos prema kolegama i prema građanima po čemu je i poznat. Izuzetno mi je teško govoriti u ovoj situaciji s obzirom da sam učestvovao u aktivnostima oko potrage za tijelom. Sve što postoji najbolje da se kaže za tog čovjeka, ja i kao kolega i rukovodlac i čovjek imam da kažem“, prisjetio se Elvir Mahmutović, načelnik Sektora uniformisane policije.

U Narodnom pozorištu Tuzla danas je bilo tiho i teško. Samir Mustafić ispraćen je kao policajac, ali i kao prijatelj, otac i suprug. Pamtit će se kao čovjek koji je živio s osmijehom i otišao kao heroj.