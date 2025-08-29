Danas u Tuzli Dan žalosti

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić proglasio je petak, 29. august 2025. godine, Danom žalosti na području grada, povodom tragične pogibije policajca i sugrađanina Samira Mustafića.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Gradske uprave te na zgradama javnih ustanova i preduzeća.

Na javnim mjestima neće se održavati programi kulturnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim objektima, a mediji su obavezni da svoje programske sadržaje prilagode obilježavanju dana žalosti.

Posthumno priznanje Samiru Mustafiću predložila je vijećnica Gradskog vijeća Tuzla, mr. iur. Berisa Ahmetović, s prijedlogom da grad odlikuje policijskog službenika Tuzlanskom plaketom ili Poveljom Grada Tuzla.

U obrazloženju se podsjeća da je Samir Mustafić 27. marta 2025. izgubio život obavljajući službenu dužnost i spašavajući građane, te da je njegov čin hrabrosti i požrtvovanosti ostavio snažan trag u zajednici.

Inicijativa naglašava da Mustafićeva hrabrost, profesionalizam i nesebična žrtva predstavljaju izuzetan doprinos društvu, te predlaže da se, zbog posebnih okolnosti, postupi izvan uobičajene konkursne procedure.

U skladu s tim, traži se da Komisija za odlikovanja i priznanja razmotri prijedlog, kako bi posthumno priznanje Samiru Mustafiću bilo uručeno na javnom činu i zabilježeno kao trajni izraz zahvalnosti porodici i kolegama.